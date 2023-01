Jordi Warlop vindt onderdak bij jongerenteam van Patrick Lefevere

Jordi Warlop (26) gaat bij Soudal Quick-Step Devo Team rijden, zeg maar het jongerenteam van The Wolfpack, het team van Patrick Lefevere. De Diksmuideling kende vorig seizoen pech met een zware valpartij, maar toonde recent op het BK strandracen dat hij terug is. Hij pakte er de titel voor heel wat andere kleppers.

Jordi Warlop stond vorig jaar onder contract bij B&B Hotels, maar door een gebrek aan financiering werd de stekker uit dat Franse team getrokken. Voor Jordi Warlop komt de reddende hand nu uit eigen provincie.

Na pechjaar fitheid weer tonen

In een persbericht maakt Soudal Quick-Step Devo Team nu bekend dat hij voor hen gaat rijden. “Jordi Warlop, afkomstig uit Diksmuide in West-Vlaanderen, is een ervaren renner op zich en heeft voor verschillende spraakmakende teams gereden. Een valpartij halverwege het seizoen 2022 maakte een einde aan zijn seizoen, en nu Jordi weer helemaal fit is, zal Soudal Quick-Step Devo zijn ervaring gebruiken om enkele van de jongere renners van het team te begeleiden, evenals om zelf ook een aantal sterke prestaties te leveren.”

Jorid Warlop: “Ik ben erg opgewonden. Ik ben opgegroeid en woon nog steeds in West-Vlaanderen, dus ik weet wat het betekent om voor Soudal Quick-Step te rijden. Ik ben enthousiast over het vooruitzicht om enkele van de jongere rijders in het team te helpen, mijn conditie te bewijzen en te laten zien dat ik volledig hersteld ben van mijn valpartij.”

Sterk klassiek renner

Ook Soudal Quick-Step Devo Teammanager Bart Roosens spreekt dezelfde taal: “We hebben Jordi’s talenten op de fiets gezien. Hij is een sterke klassiek renner, die de ervaring heeft om enkele van de jongere renners te begeleiden bij het opbouwen van hun carrière. Hij wil ook heel graag laten zien dat hij volledig hersteld is van zijn blessures en dat hij weer sterk is, en dat kan ons alleen maar goed doen.”