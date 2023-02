Jordi Warlop tweede in Muscat Classic, Jenthe Biermans wint

De Belg Jenthe Biermans (Team Arkéa Samsic) heeft vrijdag de Muscat Classic gewonnen, een eendagskoers van het UCI-niveau 1.1 in Oman. Hij haalde het in de opwarmer voor de Ronde van Oman in een sprint van een veertigtal renners voor een West-Vlaming, Jordi Warlop uit Rumbeke. Het was de eerste profzege voor de 27-jarige Biermans.

Liefst 140 van de 173 kilometer lange wedstrijd rondom Muscat, de hoofdstad van Oman, reed de Japanner Manabu Ishibashi alleen op kop. Ondanks een maximale voorsprong van meer dan een kwartier had de Japanner echter geen kans tegen het peloton, waar Soudal – Quick Step één van de ploegen was die de achtervolging leidde. Belgisch kampioen Tim Merlier maakte vrijdag zijn wegdebuut voor de ploeg, maar net als Mark Cavendish in zijn eerste koers voor Astana Qazaqstan hoorde Merlier niet bij de favorieten voor de Muscat Classic. De laatste van zes hellingen had zijn top pas vijf kilometer voor de finish.

Warlop net geklopt

In de finale van de koers ontplofte het peloton door veel aanvalswerk in de heuvels, maar aan de finish diende zich toch een groep van een veertigtal renners aan voor een sprint voor winst. En daarin behaalde Biermans dus zijn eerste profzege, voor de neus van Jordi Warlop (Soudal – Quick Step) en de Italiaan Andrea Vendrame. Biermans zorgde zo meteen ook voor de eerste seizoenszege voor zijn nieuwe Franse ploeg Arkéa Samsic. Eerder dit seizoen kwam Biermans daar al dicht bij met een tweede plek in de Spaanse Classica Comunitat Valenciana.

De Muscat Classic was het voorgerecht voor de wielerronde van Oman, een vijfdaagse rittenkoers voor de Pro Series die zaterdag start met hetzelfde deelnemersveld.