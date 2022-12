Jordi Warlop, Eliot Lietaer en Jens Debusschere mogen nieuw team zoeken nu hyperambitieus project luchtbel lijkt

De stekker is er nog niet definitief uitgetrokken, maar het ziet er steeds meer naar uit dat het project van oud-wielrenner Jérôme Pineau, die van het Franse B&B Hotels – KTM een stevige World Tourploeg wilde maken, op een sof zal uitdraaien. De renners van het team kregen onlangs te horen dat ze mogen uitkijken naar een nieuwe ploeg. Dat geldt dus ook voor West-Vlamingen Jens Debusschere (33) en Jordi Warlop (26) en Eliot Lietaer (32).

Jérôme Pineau, die op een blauwe maandag nog voor Quick.Step reed en voor de ploeg zelfs een rit in de Giro won, wilde het continentale B&B Hotels – KTM uitbouwen tot een team dat zich op termijn zou nestelen in de middenmoot van de World Tour. Speerpunt in het eerste jaar zou de Britse sprinter Mark Cavendish worden, die bij de Franse ploeg het record van meeste ritzeges in de Tour kon proberen pakken.

De ambities waren enorm en ook de eerste geluiden klonken veelbelovend. Zo wilde zelfs de stad Parijs zijn schouders mee onder het project zetten. Alleen blijkt Pineau – die op een budget van zo’n 15 miljoen euro mikte – er (nog?) niet in geslaagd om de nodige fondsen bij mekaar te krijgen. Heel wat grote namen passeerden de revue als mogelijke geldschieters, maar tot een deal kwam het evenwel nooit. Nadat B&B Hotels eerder al eens uitstel had gekregen van de UCI om hun licentiedossier op orde te krijgen en aangezien er op vandaag nog steeds geen witte rook is, lijkt het er dan ook stilaan op dat het project als een nachtkaars zal uitgaan.

Drie West-Vlamingen

Een extra teken aan de wand is dat de renners van de ploeg onlangs te horen kregen dat ze andere oorden mogen opzoeken. Dat laatste wordt bevestigd door Rumbekenaar Jordi Warlop, één van de drie West-Vlamingen bij de Franse formatie. “Veel kan ik er niet over kwijt, maar het klopt dat we van B&B op zoek mogen gaan naar een nieuwe ploeg”, vertelt hij. Een sinecure wordt dat niet, want het nieuwe seizoen staat voor de deur en zowat alle plaatsen zijn ondertussen ingevuld. “We zijn een mogelijk plan B aan het bekijken, maar evident wordt het inderdaad niet. Leuk is alleszins anders, want deze onzekerheid brengt de nodige stress met zich mee. Toch kunnen we niets anders doen dan afwachten.”

Kortrijkzaan Eliot Lietaer en voormalig Belgisch kampioen Jens Debusschere (Dadizele) zitten in hetzelfde schuitje.