Al vier keer mocht Alpecin-Deceuninck vieren in deze Tour. Vier keer toonde Jasper Philipsen zich na een massasprint de snelste man van het peloton. De Vlam van Ham in het groen op weg naar Parijs en terecht met lof overladen. Net als zijn locomotief Mathieu van der Poel, zowat alle ploegen zouden een moord begaan voor zo’n laatste man. Minstens evenveel hulde komt evenwel Jonas Rickaert (29) toe.

Uiteraard omdat de geboren Waregemnaar, die ondertussen al een tijdje in Roeselare woont, zich in deze Tour al meermaals onderscheidde als een van de beste sprintloodsen van het peloton, maar vooral ook om het indrukwekkende parcours dat hij het afgelopen anderhalf jaar heeft afgelegd. Twee operaties aan een vernauwde slagader hielden hem vorig kalenderjaar maandenlang van de fiets. Zijn carrière hing na bijna een jaar vol miserie, die ook mentaal zijn weerslag had, zelfs aan een zijden draadje.

Pas in maart van dit jaar kon hij zijn wederoptreden maken in de Bredene Koksijde Classic, om enkele dagen later al meteen indruk te maken in een loodzware editie van Brugge-De Panne. Ricky was back!

En dan moest het beste nieuws nog komen, want dankzij zijn sterke comeback wist hij ook de gebroeders Roodhooft te overtuigen om hem mee te nemen naar de Tour als een pionnetje in de sprinttrein van Philipsen. “Een overwinning op zich”, noemde Rickaert het. Al kunnen we ons inbeelden dat de bazen bij Alpecin-Deceuninck zelf ook nog geen moment spijt hebben gehad van die keuze.

Alle ogen – voor de snelle mannen tenminste – zijn nu gericht op zondag, wanneer Philipsen topfavoriet is om zichzelf op de Champs-Elysées op te volgen in het meest prestigieuze sprintersfestijn van het jaar. En ook daar zal Rickaert ongetwijfeld meer dan zijn rol spelen. Winst op de Champs-Elysées zou dan ook niet alleen voor Philipsen, maar ook voor Rickaert de kers op de taart zijn.