Jonas Rickaert wint wielerwedstrijd in Zuid-Afrika

De 27-jarige Jonas Rickaert uit Roeselare maar opgegroeid in Sint-Eloois-Vijve verblijft als renner van Alpecin-Fenix momenteel in Zuid-Afrika om zich voor te bereiden op 2022. Hij won er de Paarl Boxing Day Track Challenge.

Dat is het grootste wielerevenement uit Zuid-Afrika. Een wedstrijd van 40 kilometer op de piste die traditioneel op tweede kerstdag plaatsheeft. Jonas Rickaert zette zijn naam op de erelijst van de 123ste editie. De West-Vlaming won als opwarmer de puntenkoers en de afvalling en daarna zette hij de kers op de taart. Rickaert finishte met maar liefst 4 ronden van 460 meter voorsprong op het peloton en een dikke ronde op de nummer twee, HB Kruger. Als beloning mocht hij pronken met de Minnaar Cup, een trofee van meer dan een eeuw oud. “Ik ben blij dat ik eerste ben, want ik probeer al drie jaar om te winnen en deze keer kon ik het afmaken”, reageert Rickaert terwijl hij met de trofee pronkt. “Ik had de benen om te blijven gaan. Ik wil het publiek bedanken. Ik wilde het niet laten aankomen op een sprint. Ik heb gereden om een ronde te pakken. Ik kom één seconde tekort voor het wedstrijdrecord, misschien kom ik volgend jaar terug om dat record te verbreken.”

Alpecin-Fenix heeft dit jaar het contract van Jonas Rickaert verlengd dat hem tot eind 2025 aan het ProTeam verbindt. Hij werd in zijn eerste seizoen bij de ploeg, toen nog als Corendon-Circus, onder meer vijftiende in de Omloop van het Houtland Lichtervelde. Vorig seizoen schreef hij Dwars door het Hageland op zijn naam. Dit jaar was de West-Vlaming vierde in het Hageland en verder onder meer derde in de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Ook maakte hij dit jaar zijn debuut in de Tour de France. (ACR)