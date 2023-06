Jonas Rickaert voor tweede keer naar de Tour de France: “Ik mis nog wat punch, maar selectie is al overwinning”

Voor de tweede keer in zijn carrière staat Jonas Rickaert (29) uit Beveren-Roeselare aan de start van de Tour de France. Bij zijn debuut in 2021 haalde hij probleemloos de finish in Parijs. Dat hij zaterdag in Bilbao start, ervaart de pion van Alpecin-Deceuninck als een overwinning.

Rickaerts jaar 2022 werd gekenmerkt door een strijd tegen een knik in de liesslagader. Zowel in juni als in december ging hij onder het mes. Pas tijdens de Bredene Koksijde Classic, half maart, trad hij wederop. “Deze winter had ik het al gezegd: het zou voor mij een overwinning zijn als ik, na die operatie in december, de Tourselectie haal”, aldus Jonas Rickaert.

Die selectie/overwinning heeft hij op zak. Nu moet hij de ploegmaats Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel aan één of meer ritzeges helpen. Rickaert staat niet met dezelfde benen als twee jaar geleden aan de start van de Tour. “Ik mis nog een beetje de punch”, beweert de sprintloods van Alpecin-Deceuninck. “Conditioneel ben ik zeker in orde. Tijdens een hoogtestage heb ik goed gewerkt om te staan waar ik nu ben. Na de Baloise Belgium Tour was ik niet supertevreden. Het was de eerste keer met Ramon Sinkeldam in de lead-out voor Jasper Philipsen. We moeten nog wat zaken bijwerken.”

Onvergetelijk

Bij Alpecin-Deceuninck wordt Rickaert in de massaspurten de voorlaatste man voor Philipsen. Sinkeldam komt voor hem in actie. Na Rickaert is het aan Mathieu van de Poel om Philipsen naar de laatste 200 meter te loodsen. “Ik denk dat ik zal moeten aantrekken tot 500 à 600 meter van de meet”, vermoedt Rickaert. “Neen, aan eigen succes in de Tour denk ik niet. Als we met de ploeg kunnen winnen, is het alsof ik zelf zegevier.”

Wat in de Tour van 2021 perfect lukte. Mathieu van der Poel won de tweede etappe, reed nadien een week in het geel en Tim Merlier zette de derde rit op z’n naam. “Mijn eerste Tour zal ik nooit meer vergeten”, glundert Rickaert. “Het was de eerste Tour voor onze ploeg en Mathieu van der Poel pakte al snel de gele trui. Bovendien ben ik zelf nooit echt in de problemen gekomen. Cols zullen voor mij altijd lastig blijven, maar ik vond steeds een goeie groep om de bergritten te overleven. Ik denk dat de Tour mij beter ligt dan bijvoorbeeld de Giro waar de beklimmingen vaak wat steiler zijn. Twee jaar geleden was ik echt heel goed. Nu ben ik niet slecht, maar ik zit niet op het niveau van 2021. Niet vergeten dat ik er een volledig jaar tussenuit ben geweest.”