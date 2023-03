Jonas Rickaert maakt zijn comeback na twee operaties aan liesslagader

Jonas Rickaert viert vrijdag zijn wederoptreden in competitie in de Bredene-Koksijde Classic (1.Pro). De 29-jarige West-Vlaming behoort tot de selectie van zijn team Alpecin-Deceuninck. Rickaert sukkelde een hele tijd met een vernauwde liesslagader.

Rickaert ging in juni vorig jaar een eerste keer onder het mes. De revalidatie verliep goed en in september was de sprintloods weer competitief. Hij reed enkele wedstrijden, waaronder de Vuelta, maar in het najaar kreeg hij opnieuw last en begin december volgde een tweede operatie.

Naast Rickaert komen ook de Belgen Ayco Bastiaens, Edward Planckaert, Senne Leysen en Lionel Taminiaux aan het vertrek. De Australiër Jensen Plowright en de Italiaanse spurtbom Jakub Mareczko vervolledigen de selectie.