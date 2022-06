Jonas Rickaert gaat eind juni onder het mes: “Het is afwachten of ik ooit nog mijn topniveau zal halen, maar ik heb er een goed oog in”

Sinds Gent-Wevelgem hebben we Jonas Rickaert (28) niet meer in actie gezien. De renner van Alpecin-Fenix sukkelt namelijk met twee problemen. Er zit een knik en een vernauwing aan de vertakking van zijn linkerliesslagader en ook in de rechterliesslagader zit er een knik. Eind juni wordt Rickaert in het Nederlandse Eindhoven geopereerd en hoopt hij terug fit te geraken, maar dit seizoen komt hij hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie.

De afgelopen jaren maakte Jonas Rickaert naam en faam als spurtloods van Tim Merlier en Jasper Philipsen. De Waregemnaar mocht in 2020 ook zelf eens het zegegebaar maken. Hij zette Dwars door het Hageland naar zijn hand, een wedstrijd die morgen op het programma staat. Maar dit jaar zal hij die koers niet kunnen betwisten. “Het duurde lang voor we wisten wat het probleem was, maar nu blijkt dat er een knik en een vernauwing aan de vertakking van mijn linkerliesslagader zit en ook in mijn rechterslagader zit er een knik”, vertelt een openhartige Rickaert. “Ik heb voortdurend een slapend gevoel in mijn been en kan geen kracht meer zetten. De pijn begon tijdens Parijs-Nice en sindsdien is het nooit meer verdwenen. Toen we wisten wat er hand was, zijn we doorgestuurd naar Eindhoven. Daar hebben ze verschillende testen uitgevoerd en bleek dat een operatie onvermijdelijk is. 23 juni ga ik onder het mes.”

Na zijn opgave in Parijs-Nice reed Rickaert nog de Minerva Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. “In Parijs-Nice moest ik altijd snel lossen en had ik er geen plezier meer in. In samenspraak met de ploeg gaven we er de brui aan om te kijken wat er precies scheelde. Eenmaal thuis, werd ik net als talrijke andere renners ziek. Ik had de griep en besloot om de fiets vijf dagen aan de kant te laten staan. Na die periode van inactiviteit ging het plots beter met mijn been. Ik ging van start in de Minerva Classic Brugge-De Panne en ging het best goed, maar er werd daar niet gekoerst. In Gent-Wevelgem was het wel alle hens aan dek en had ik opnieuw enorm veel hinder. Sindsdien heb ik niet meer gekoerst.”

Rickaert hoopt dat hij na zijn operatie gewoon weer zal kunnen meedraaien in het profpeloton. “Dat is alleszins de bedoeling”, aldus de renner van Alpecin-Fenix. “Ik heb veel vertrouwen in die mensen van Eindhoven. Ze zijn gespecialiseerd in slagaderproblemen bij wielrenners en blijkbaar zijn zij de beste in hun vak. Dat is ook de reden waarom ik net daar geopereerd wil worden. Het is afwachten of ik ooit nog mijn topniveau zal halen, maar ik heb er wel een goed oog in. 85 procent komt terug op zijn oude niveau en 15 procent niet. Ik hoop dat ik bij die meerderheid van 85 procent behoor. Het is een kwestie van rustig te revalideren. Ik zal dit jaar hoogstwaarschijnlijk geen wedstrijden meer rijden. Ik focus me al op volgend seizoen en het doet ook deugd dat ik nog een contract van drie jaar heb. Die langdurige overeenkomst geeft me extra rust.”