Johan Museeuw en Ine Beyen kiezen mooiste Ronde-etalage in Brugge

Vrijdagmorgen gingen ex profrenners Johan Museeuw en Ine Beyen op stap in Brugge om in de winkelstraten van gebuurtekring LaHo de mooiste etalage te spotten in het thema Ronde van Vlaanderen. De eerste prijs, en een geschenkenmand van 500 euro, was voor de etalage van binnenhuisarchitect Charming House in de Langestraat.

Hoeft het nog gezegd: de Ronde van Vlaanderen komt opnieuw naar Brugge. Op zondag 2 april wordt de start van Vlaanderens Mooiste voor het eerst sinds 2016 opnieuw gegeven op de Markt. Daar speelt het stadsbestuur uiteraard graag op in met tal van initiatieven om het enthousiasme naar dat moment toe nog aan te wakkeren maar ook de lokale handelaars laten zich niet onbetuigd.

Zeker handelsgebuurtekring LaHo – met daarin de straten Langestraat, Hoogstraat, Mallebergplaats en Philipstockstraat – zet het beste beentje voor. Deze straten zijn getooid met grote, door de bekende Brugse cartoonist Marec handgetekende spandoeken in het thema van de Ronde van Vlaanderen én startplaats Brugge. Daarnaast riep het bestuur van van de handelsgebuurtekring de handelaars ook op om de etalage van hun handels- of horecazaak in de Ronde-sfeer te versieren. En daar werd meteen ook een wedstrijd aan verbonden; met name voor de mooist versierde etalage. Vrijdagmorgen kwamen wielrenner Johan Musseeuw, ook bekend als ‘De Leeuw van Vlaanderen’ en voormalig wielrenster Ine Beyen naar Brugge afgezakt om de deelnemende zaken, een vijfentwintigtal, kritische te beoordelen. Johan en Ine gingen overal kijken en deden hier en daar ook een praatje met de zaakvoerders over het verhaal achter de etalage te kennen.

Het was heel spannend, met drie koplopers maar uiteindelijk kan er maar één winnen en dat werd de etalage van binnenhuisarchitect Charming House in de Langestraat. Het feit dat Charming House zowel handelsgebuurtekring Laho als het vrouwenwielrennen betrok in de etalage, bleken doorslaggevend. De winnaar ontvangt binnenkort een geschenkenmand ter waarde van 500 euro. Volgende week worden er nog 10 vip-tickets (5 x 2) verloot onder alle deelnemende zaken, om de start van de Ronde live te zien van op de Markt in Brugge, in Duvelorium.