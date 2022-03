Joao Almeida wint vierde etappe, Nairo Quintana nieuwe leider

Joao Almeida (UAE Emirates) heeft donderdag de vierde etappe in de 101e Ronde van Catalonië (WorldTour) gewonnen. Na 166,7 kilometer van La Seu d’Urgell naar Boi Taüll liet de Portugees twee Colombianen achter zich. Nairo Quintana werd tweede, Sergio Higuita derde. Ilan Van Wilder was met een zeventiende plaats op 54 seconden beste Belg, Dylan Teuns finishte op 59 seconden ook nog net in de top twintig.

De 32-jarige Quintana (Arkéa Samsic) onttroonde de Australiër Ben O’Connor als leider. Almeida is in dezelfde tijd tweede, Higuita heeft als derde zes seconden goed te maken. Val Wilder is op 1:07 zestiende, Teuns op 1:12 zeventiende.

Na de dubbelslag van O’Connor op woensdag kreeg het peloton de koninginnenrit voorgeschoteld, met ruim 3.000 hoogtemeters en drie gecategoriseerde beklimmingen: de Coll de Boixols (18,4 km aan 4,3%), Port de la Creu de Perves (13,5 km aan 4,5%) en de slotklim van 15 kilometer (aan 5,5%) naar ski-oord Boí Taüll.

Net zoals de voorbije dagen kwamen opnieuw enkele renners niet aan de start wegens ziekte: onder meer onze landgenoot Pieter Serry en ook Simon Yates. Het tempo lag hoog in de beginfase, iedereen wilde blijkbaar mee in de vroege vlucht, maar niemand kreeg de zegen van het peloton. Pas op de eerste klim spatte het peloton uit elkaar en reden uiteindelijk zeven renners weg. Ook Hugh Carthy, Jesus Herrada, Mikel Bizkarra, Juan Pedro López, Mark Donovan, Marc Soler en Bruno Armirail kregen nooit veel voorsprong van het peloton, maximaal 3:20 en op de slotklim bleef Armirail als enige over. Intussen had Arkéa-Samsic een plannetje klaar en moest Elie Gesbert het peloton mennen voor kopman Quintana. De Fransman ging evenwel zo hard dat enkel O’Connor kon volgen en dus moest hij terugschakelen. De andere favorieten keerden terug. Intussen had George Bennet de oversteek naar Armirail gemaakt, maar het was toen nog 9 kilometer naar de top.

INEOS Grenadiers controleerde vervolgens en op 4 kilometer barstte de finale dan toch los: Carapaz viel aan en kreeg Higuita mee. O’Connor kon niet volgen, maar zag vervolgens UAE Team Emirates het werk opknappen. Alles viel weer te herdoen, maar het prikje had de Australiër pijn gedaan en in de slotfase moest hij de andere favorieten laten rijden.

Om de beurt werd nog aangevallen door Almeida, Quintana en Higuita, maar niemand raakte weg en een sprint bergop zou om de dagzege beslissen. Almeida had het beste eindschot en pakte de zege, zijn eerste voor zijn nieuwe team en de 21e al voor UAE Team Emirates dit jaar.