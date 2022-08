Jens Keukeleire vervangt Yves Lampaert in wegrit op het EK

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft dinsdag Jens Keukeleire (EF Education) geselecteerd om Yves Lampaert te vervangen in de wegrit op het EK wielrennen In München (14-21 augustus). Dries De Bondt, Rune Herregodts, Aimé De Gendt, Tim Merlier, Edward Theuns, Dries Van Gestel en Bert Van Lerberghe zijn de andere Belgen in de wegrit, die zondag al gereden wordt.

Herregodts rijdt volgende week woensdag ook de tijdrit. Aanvankelijk zou ook Lampaert dat doen, maar de renner Van Quick-Step Alpha Vinyl werd na de Tour ziek en is onvoldoende hersteld. Voor de tijdrit wordt hij niet vervangen. In de tijdrit voor vrouwen is Julie Van De Velde de enige Belgische deelneemster. Sara Van De Vel gaf net als Lampaert om medische redenen forfait.

Van De Velde start zondag 21 augustus ook in de wegrit, net als Sanne Cant, Belgisch kamioene Kim De Baat, Valerie Demey, Justine Ghekiere, Lone Meertens, Marthe Truyen en Jesse Vandenbulcke. Ghekiere en Truyen werden door Ludwig Willems opgeroepen om Alana Castrique en Lotte Kopecky te vervangen. Castrique liep bij een val in de Tour de Frances Femmes een sleutelbeenbreuk op. Kopecky zegt wegens rugpijn af voor de wegrit. Op het EK piste (11-16 augustus) komt Kopecky wel nog in actie, bij kortere wedstrijden heeft ze minder last van haar blessure. De wereldkampioene puntenkoers en vicewereldkampioene afvalling en omnium rijdt ook in München de afvalling (zaterdag), de puntenkoers (zondag) en het omnium (maandag).

Het EK vindt plaats in het kader van de tweede editie van de European Championships. Van 11 tot 21 augustus vinden in München ook de EK’s atletiek, turnen, roeien, kano-kajak, muurklimmen, beachvolleybal, tafeltennis en triatlon plaats.