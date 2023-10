Jens Keukeleire stopt na dit seizoen met wielrennen: “Weet nog niet wat de toekomst zal brengen”

Jens Keukeleire (34) is aan zijn laatste dagen als profwielrenner bezig. De Bruggeling is momenteel aan de slag in de Ronde van Guangxi in China, maar hangt daarna de fiets aan de haak. Dat maakte Keukeleire zelf bekend op Instagram. Keukeleire won tijdens zijn carrière onder meer een rit in de Vuelta, Nokere Koerse en twee keer het eindklassement van de Baloise Belgium Tour.

“Zo, dit is het”, opende Keukeleire in een post op Instagram. “Ik heb de eerste etappe van mijn laatste race gereden. Ik weet nog niet zeker wat de toekomst zal brengen, maar ik kan alvast zeker zeggen dat het verleden fantastisch was.”

“Wat startte met korte fietstochtjes met Jeroen Laleman op vijftienjarige leeftijd, komt dit jaar tot zijn eind. Het is werkelijk een fantastische rit geweest. Ik heb het genot gehad om 14 jaar lang op het hoogste niveau te rijden en de wereld rond te reizen terwijl ik kon doen waar ik van hou.”



Keukeleire begon zijn profcarrière in 2010 bij het Franse Cofidis en won in zijn debuutseizoen meteen Nokere Koerse, de Memorial Samyn en de Driedaagse van West-Vlaanderen. In 2012 volgde dan de overstap naar Orica GreenEdge. Keukeleire reed uiteindelijk vijf seizoenen in dienst van de Australische formatie en pakte in 2016 de grootste overwinning van zijn carrière door de twaalfde rit van de Vuelta te winnen. Een jaar later werd hij ook nog eens tweede in Gent-Wevelgem.

Na succesvolle jaren bij Orica volgde nog twee jaar Lotto-Soudal, waarna Keukeleire in 2021 bij EF Education terecht kwam. Bij de Amerikaanse ploeg reed Keukeleire de afgelopen drie jaar vooral in dienst. Na dit seizoen was Keukeleire er einde contract, waarna de Bruggeling besloot om te stoppen met koersen. “Bedankt aan iedereen die me doorheen mijn carrière geholpen heeft. Het zijn er te veel om op te noemen, maar toch een speciaal dankwoord voor mijn vrouw Sheena. We hebben dit pad samen bewandelt van start tot finish. Zonder jouw help en steun, was dit niet mogelijk geweest. Ook bedankt aan mijn vader en moeder voor de steun en om ergens in maart 1988 de liefde te bedrijven.”