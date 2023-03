Jelle Wallays nacht in ziekenhuis nadat hij onwel wordt tijdens Gent-Wevelgem

Stadenaar Jelle Wallays (34) heeft zondagnacht een nacht in het Jan Yperman Ziekenhuis moeten doorbrengen nadat hij zich onwel voelde tijdens Gent-Wevelgem. Dat liet de renner van Cofidis weten op Instagram.

In Gent-Wevelgem moest Wallays zondag op zo’n 120 kilometer van de meet noodgedwongen de handdoek gooien. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij zich plots onwel voelde. “Ik voelde me goed tot dan, maar plots had ik steeds minder adem”, gaf de renner maandagmorgen meer duiding over wat er precies aan de hand was. “Ik wilde evenwel niet opgeven, maar mijn lichaam besloot dat het genoeg geweest was.”

Wallays bracht de nacht door in het ziekenhuis ter observatie, maar op dit moment is het nog niet duidelijk wat er precies scheelt. Wel kwam Wallays, die zondag overigens nog deel uitmaakte van de vroege vlucht, vorige week vrijdag ten val in de E3 Saxo Classic. “Dus misschien is het wel een gevolg van die val”, aldus Wallays, die woensdag niet zal starten in Dwars door Vlaanderen.