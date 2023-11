Jelle Wallays hangt zijn fiets aan de haak

Jelle Wallays heeft woensdag op sociale media aangekondigd afscheid te nemen als professioneel wielrenner. De 34-jarige West-Vlaming was dertien jaar prof en boekte acht overwinningen. Zijn zeges in Parijs-Tours (2014 en 2019) en Dwars door Vlaanderen (2015) springen het meest in het oog. In 2018 won hij ook een rit in de Ronde van Spanje.

“Een mooie carrière met ups en downs, op veel momenten was het een leerschool, maar het plezier en de drive namen steeds weer de bovenhand”, pende Wallays neer op Instagram. “Ik heb veel ervaring opgedaan en hoop deze ook te kunnen blijven delen met de jeugd en de ondernemerswereld, binnen en buiten het wielrennen. Ook blijf ik sportieve doelen hebben, waar ik jullie binnenkort graag meer over vertel. Op professioneel vlak sta ik open voor nieuwe uitdagingen. Mijn B&B en koffie blijf ik met veel plezier doen, maar daarnaast kijk ik ernaar uit om nieuwe dingen te ontdekken. Ik ben klaar voor het volgende hoofdstuk, na mijn professionele wielercarrière.”

“Ik zou iedereen willen bedanken die me de voorbije jaren gesteund heeft: mijn familie, vrienden, supporters, … Alle personen die in mij geloofden en me de kans gaven om van mijn passie mijn carrière te maken. Bedankt”, eindigde hij.

Wallays reed de voorbije drie seizoenen voor het Franse Cofidis. Voordien verdedigde hij de kleuren van Topsport Vlaanderen (2011-2015) en Lotto Soudal (2016-2020).