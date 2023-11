Jelle Wallays (34) heeft ambitieuze plannen na wielerpensioen: “Vijf Iron Mans en 15.000 kilometer fietsen in 100 dagen”

Jelle Wallays kondigde na dertien jaar in het profpeloton zijn wielerpensioen aan. De Stadenaar reed de afgelopen seizoenen bij het Franse Cofidis, maar kreeg daar nu geen contractverlenging. Wallays besloot daarom om geen nieuwe ploeg te zoeken, maar de fiets aan de haak te hangen. Of toch als profrenner dan, want Wallays heeft nog heel wat plannen voor de komende twee seizoenen.

We spreken Wallays op de Horecabeurs in Gent. Hij loopt er rond als bezoeker, niet om zijn eigen koffieblend te promoten. “Maar met onze B&B kan het wel interessant zijn om hier en daar eens ons licht op te steken”, vertelt Wallays. En het kan ook handig zijn om connecties op te doen in functie van zijn volgende avontuur. En laat nu net dat volgende avontuur zijn waarvoor we naar Gent trokken om met Wallays te babbelen. “Ik ben op zoek naar sponsors”, stelt Wallays aan het begin van het gesprek onomwonden. De kersverse oud-renner voert die zoektocht echter niet zomaar. Wallays zal zich na zijn wielerpensioen immers omscholen tot triatleet. Zo wil de Stadenaar in 2024 maar liefst vijf Iron Mans afwerken. “Zie het als een eenmansploeg, maar dan weg van het wielrennen. Ik ga het extreme opzoeken. Al pak ik er waarschijnlijk ook nog het WK Gravel bij.”

Europa rondtrekken

Een ambitieus plan. Maar toch is het niet meer dan een opstapje. “2024 wordt eigenlijk nog maar het begin, want in 2025 wil ik mijn carrière als topsporter afsluiten door op de fiets rond te trekken in Europa. Daarbij wil ik 15.000 kilometer afleggen in honderd dagen”, aldus Wallays. Dat zal hij echter niet zomaar doen. “Ik wil dat doen ten voordele van Kom op Tegen Kanker om zo mijn nonkel Luc te eren.”

Luc Wallays, ex-renner en oprichter van Jonge Renners Roeselare, overleed in 2013 op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Wallays had met hem altijd een zeer hechte band. “Hij is degene die ervoor gezorgd heeft dat ik ooit op de fiets ben gekropen en ben beginnen koersen. Hij was daarbij altijd mijn steun en toeverlaat. Op deze manier wil ik iets teruggeven”, klinkt het. Dat Wallays net in 2025 die tocht gaat ondernemen, is ook geen toeval. “Nonkel Luc zei altijd dat ik een droomcarrière zou hebben, mocht ik vijftien jaar prof kunnen zijn. Mijn wielercarrière is na dertien jaar echter wat vroeger dan verwacht abrupt afgebroken, maar met dit project zou ik nog twee jaar kunnen doorgaan als profsporter en de cirkel helemaal rondmaken. Al zit er veel meer achter dan nog twee jaar te willen sporten.”

“Ik wil mijn nonkel Luc eren, want hij is degene die me op de fiets gezet heeft”

Financieel belooft dat echter geen evidente opdracht te worden, beseft ook Wallays. “Makkelijk wordt het niet. Want het financiële plaatje moet nu eenmaal rondgeraken.” En daarvoor is Wallays dus op zoek naar sponsors. “Ik probeer momenteel veel mensen aan te spreken en heb ook veel tijd gestoken in de opmaak van een marketingplan. Daarvoor heb ik zelfs iemand aangeworven”, duidt Wallays. “Ik wil mijn sponsors immers ook iets in return geven. Dat is ook de reden waarom ik meteen heb besloten om deel te nemen aan vijf Iron Mans: ik wil mijn sponsors en de mensen die mij steunen zoveel mogelijk in beeld brengen. Ik wil niet dat ze me betalen om niets te doen. Daarnaast wil ik rond mijn verhaal ook YouTube-video’s maken, om zoveel mogelijk aandacht rond het project te proberen genereren. Dat is ook het voordeel van onafhankelijk te zijn: als renner hang je vast aan de sponsors van je ploeg, maar ik kan zelf kiezen met wie ik wil werken en hoe ik hen iets in return kan geven. Mijn eerste doel wordt nu het vinden van een fiets- en kledijsponsor zodat het project hopelijk tegen april rond is. Dan wil ik immers in Valencia voor het eerst proeven van een halve Iron Man.”

“Wat nu?”

Het hele project is hoe dan ook een huzarenstukje dat veel tijd een beslag neemt. “Ik besef heel goed dat het geen evidentie wordt om het project rond te krijgen en het zal niet zomaar in mijn schoot vallen, maar als je echt iets wil, kan je dat ook realiseren”, is Wallays strijdvaardig. “Toen ik veertien jaar oud was, achtte iedereen het bijvoorbeeld ook onmogelijk dat ik prof zou worden, maar uiteindelijk heb ik toch een heel mooie carrière kunnen uitbouwen.”

Een carrière die nu dus geëindigd is. Al heeft Wallays door het op poten zetten van zijn nieuwe project nog niet te veel tijd gehad om stil te staan bij zijn wielerpensioen. “De keuze maken om te stoppen, was op zich heel moeilijk en ook de eerste twee weken nadat ik de knoop had doorgehakt, dacht ik vaak wat nu?. De B&B die mijn vriendin en ik runnen, draaide wel, ook omdat mijn vriendin daar heel hard werkt, maar de vraag wat ik zou gaan doen, bleef moeilijk. Ik volgde ondertussen wel een opleiding personal training en spinninginstructeur, maar in juli had ik al eens gezegd dat ik ooit graag eens Europa rond zou fietsen en toen dit idee in mijn hoofd kwam, is de molen helemaal beginnen draaien en is het uitgegroeid tot een concreet plan.”

Cirkel rondmaken

“Ik denk ook wel dat dit project het afscheid van het profpeloton minder zwaar maakt. Ik zou zelfs meer durven zeggen: ik denk dat dit een mooier einde is van mijn carrière dan het zou geweest zijn mocht ik nog twee jaar op een lager niveau meerijden, als een soort opvulling van het peloton. Weet je, ik wilde niet meer zoveel opgeven, want ik besefte dat ik geen vooruitzichten had om te winnen. Zeker niet met al die jonge gasten die erbij gekomen zijn. Ik wilde ook nog wel werken voor een goede kopman, maar die kans kwam er niet meer, waardoor ik uiteindelijk heel blij ben dat ik de knoop heb durven doorhakken en me op iets nieuws gestort heb. Mocht dit project van de grond komen, zou dat de cirkel immers volledig rond maken. Ik ga sowieso de steun nodig hebben van de mensen om me heen, maar ik ben echt wel enorm gemotiveerd om dit project te doen slagen. Nog twee jaar wil ik alles op de sport zetten en nadien kan ik dan een nieuwe weg inslaan en een nieuw leven starten.”

Maar zover is het nog niet, want vanaf nu is het dus triatleet Jelle Wallays in plaats van wielrenner Jelle Wallays. Al bleek dat uiteindelijk een vrij logische stap. “In mijn familie zijn wel redelijk wat mensen met triatlon bezig en ook Frederik Van Lierde, die mijn trainer wordt, volgde ik altijd van nabij. Daarbij was het altijd een doel om ooit eens een Iron Man te doen. Nu mijn wielercarrière vroeger dan verwacht gestopt is en ik nog de conditionele basis heb, leek het me dan ook ideaal om dat nu te doen.”

“In 2025 wil ik Europa rondtrekken ten voordele van Kom Op Tegen Kanker”

Het maakt dat Wallays op dit moment vaker in het zwembad te vinden is dan op de fiets. “Het fietsen staat momenteel op een laag pitje, maar ik ga wel drie keer per week zwemmen en drie keer per week lopen. Ze zeggen altijd dat zwemmen bij een triatlon het moeilijkste onderdeel is, maar gelukkig heb ik het gevoel dat het me vrij goed afgaat. Na elke zwemsessie heb ik het gevoel dat ik progressie maak. Het is ook fijn om eens iets anders te doen. Ik verveel me zeker niet in het zwembad. Of ik met ambitie die Iron Mans zal afwerken? Dat is afhankelijk van hoe mijn zwemmen evolueert. Ik denk sowieso wel dat de sportman in mij naar boven zal komen als het goed loopt en ik denk ook wel dat een Iron Man me moet liggen. Als renner was ik toch iemand die getypeerd werd door zijn lange uithouding en karakter. En in tegenstelling tot het wielrennen – waar het vaak meer met pieken is – draait het in een Iron Man vooral om die lange duuruithouding.”

“Hier gaan we weer”

Maar hoe denkt de vriendin van Wallays – die misschien stiekem wel hoopte dat hij wat vaker thuis zou zijn – erover dat haar partner zich opnieuw volop op een nieuwe sportieve uitdaging stort? “Ik denk niet dat ze ooit gedacht heeft dat ik na mijn wielercarrière plots meer zou thuiszitten”, lacht Wallays. “Toen ik met het verhaal afkwam, gaf ze ook wel aan dat ze het een goed idee vond. Al draaide ze ook wel eens met haar ogen. Hier gaan we weer, zag ik haar denken. Maar ik heb zeker en vast haar volledige steun, net als van de rest van de familie. Ik hoop dan ook van harte dat ik dit allemaal tot een goed einde zal kunnen brengen. Al wordt het in de eerste plaats belangrijk dat het financiële plaatje rondkomt.”