Jelle Vermoote (22) uit Pervijze maakt profdebuut bij Bingoal Wallonie-Bruxelles: “Beloften krijgen hier kansen”

Sinds 1 januari mag Jelle Vermoote uit Pervijze zich profwielrenner noemen. De 22-jarige ex-crosser nam niet deel aan het BK veldrijden onlangs in Meulebeke, maar maakt eind januari zijn debuut bij de grote jongens in de Grand Prix La Marseillaise. “Stelen met de ogen, ervaring opdoen en af en toe in de vroege vlucht zitten, dat zou al mooi zijn.”

Een jaar geleden reed Jelle Vermoote zijn laatste cross tot nu toe, bekroond met een vijfde plaats op het BK voor beloften in Lokeren. “Dat was zeker niet superslecht”, weet Vermoote, die enkel Witse Meeussen, Lennert Belmans, Victor Van de Putte en Kay De Bruyckere voor zich moest dulden. “Ik verkeerde toen nog niet in topconditie, aangezien mijn focus op de weg lag. Maar ik was wel tevreden met die vijfde plaats in een wedstrijd die geen hoofddoel meer was.”

Topsportstatuut

Vermoote begon zijn wielercarrière als crosser en vooral als tweedejaarsjunior gooide hij hoge ogen. Vooral aan zijn vierde plaats op het EK voor junioren in het Nederlandse Rosmalen in 2018 behoudt hij mooie herinneringen. “Ik werd er in de sprint voor het brons geklopt door Thibau Nys, terwijl Pim Ronhaar won en Witse Meeussen zilver behaalde. Als je nu ziet wat die gasten in de cross aan het doen zijn, kan ik best wel trots zijn op die prestatie. Alleen verliep de overstap naar de beloften vervolgens iets moeizamer en besloot ik om na twee jaar de focus naar de weg te verleggen. De voorbije twee seizoenen heb ik kunnen bewijzen dat dit een goeie keuze was, want telkens kon ik een grote stap vooruit zetten. Dat hoop ik in 2024 opnieuw te doen. Vooral de combinatie met mijn bachelorstudie sport en bewegen in Brugge was in eerste instantie niet evident. Ondanks een topsportstatuut nam ik in het begin al mijn studiepunten op, terwijl ik niet de beste student ben. Het was de juiste keuze om mijn studie on hold te zetten. Ik werkte twee van de drie jaar af. Aangezien ik nu prof ben, zal ik nog een tijdje alleen op de koers focussen.”

Tweede stage in Spanje

Sinds 1 januari is Vermoote prof bij het procontinentale Bingoal Wallonie-Bruxelles. “Team Flanders Baloise toonde ook interesse, maar daar moest ik langer wachten op een beslissing. Toen het aanbod van Bingoal kwam, heb ik snel beslist. Ik kom in een jong team terecht waarin beloften kansen krijgen. Dat staat me aan. In december trokken we met de ploeg al op stage naar Calpe. Op 3 januari reisde ik alleen naar Spanje af en op 9 januari volgden ook mijn ploeggenoten. We bleven tot 18 januari op Spaanse bodem trainen”, klinkt het.

“Het was de juiste keuze om mijn studie on hold te zetten”

“John Wiggins is mijn trainer. De samenwerking verloopt heel vlot. Ik ben anders beginnen te trainen en tests tonen aan dat ik een mooie stap heb gezet. Vroeger deed ik mijn blokken op training, maar fietste ik voor de rest vrij rustig. Dat is nu anders. Er wordt constant hard gereden. Daardoor merk ik dat mijn basisduur breder is dan bijvoorbeeld een jaar geleden, toen ik nog crosstrainingen afhaspelde in functie van het BK veldrijden. Ook nu wilde ik graag enkele crossen rijden, maar dan moest ik mijn materiaal zelf kopen. Die enorme financiële inspanning zag ik niet zitten.”

Vroege vlucht

Het profdebuut van Jelle Vermoote is in principe voorzien voor de Grand Prix La Marseillaise, de traditionele Franse seizoensopener, op zondag 28 januari. Daarna werkt hij bij onze zuiderburen ook de Ster van Bessèges (31 januari tot en met 4 februari) en de Tour de la Provence (8 tot en met 12 februari) af. “Ik hoop enkele voorjaarsklassiekers te kunnen betwisten. Momenteel staat de Omloop Het Nieuwsblad op mijn programma. Ik ben van Pervijze. In Gent-Wevelgem passeren de renners bijna langs mijn voordeur. Dat maakt het Vlaamse voorjaar erg speciaal voor mij. Stelen met de ogen, ervaring opdoen en af en toe in een vroege vlucht zitten, dat zou in mijn eerste jaar als profrenner al heel mooi zijn.”