Jasper Philipsen wint Omloop van het Houtland

Jasper Philipsen heeft woensdag de 75e Omloop van het Houtland gewonnen. Na 196,4 kilometer van Eernegem naar Lichtervelde bleef de 24-jarige Limburger in een massasprint Arnaud De Lie en de Nederlander Dylan Groenewegen voor. De Duitser John Degenkolb werd vierde, voor Dries Van Gestel en Jordi Meeus.

Vrijwel onmiddellijk na de start vormde zich een kopgroep met vijf renners. Dat waren Jens Reynders, streekrenner Gianni Marchand, de Noor Iver Skaarseth en de Fransen Samuel Leroux en Tom Maingenaud. In het peloton zorgden enkele pionnen van Alpecin-Deceuninck, BORA – hansgrohe en Lotto Soudal ervoor dat de voorsprong met 2:30 niet al te groot werd. De vijf vluchters mochten de negen plaatselijke ronden, van elk 12,1 kilometer, aansnijden met een voorgift van anderhalve minuut op de grote groep.

Na een vergeefse poging van Lorenz Van De Wynkele ging Warre Vangheluwe met nog drie ronden voor de boeg in de tegenaanval. Hij keeg Aaron Verwilst en Tom Sexton mee. Dat drietal sloot op 30 kilometer van de eindmeet aan bij de vroege vluchters. Bij Tom Maingenaud was het beste er voor het intrekken van de slotronde af. De Fransman werd opgeslokt door het jagende peloton. Gianni Marchand probeerde een groepssprint nog te ontlopen, maar in de slotkilometers smolt alles toch weer samen. In de daaropvolgende massaspurt haalde Jasper Philipsen het met klein verschil.

Het is de achtste zege van het seizoen voor Philipsen. Eerder won hij twee ritten in de UAE Tour (WT), etappes in de Ronde van Turkije (2.Pro), de Baloise Belgium Tour (2.Pro) en de Ronde van Denemarken (2.Pro) en twee ritten in de Ronde van Frankrijk (WT). Op de erelijst van de Omloop van het Houtland volgt hij de Nederlander Corné van Kessel op.