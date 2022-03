Jasper Philipsen vierde in Parijs-Nice: “Ik had de benen niet”

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) is dinsdag op een vierde plaats geëindigd in de derde etappe van Parijs-Nice, na Wout van Aert. Mads Pedersen won de sprint.

Het zit Jasper Philipsen voorlopig niet mee in Parijs-Nice. De Limburger zakte met veel vertrouwen af naar Frankrijk, dankzij zijn twee ritzeges in de UAE tour, maar in de eerste etappe ontregelde het trio van Jumbo-Visma de sprint, maandag kwam Philipsen in de waaierrit dan weer ten val en bezeerde hij zijn heup. Hij kon niet meer aanpikken vooraan en kwam niet aan sprinten toe. Dinsdag kon hij dat wel. “Maar het was net niet goed genoeg”, zei hij, “Mads Pedersen en zijn team waren echt heel sterk. Mads verdient de zege.”

“Het was een lastige dag, geen gemakkelijke rit. Ik voelde de gevolgen van mijn valpartij ook wel een beetje. Uiteindelijk ging ik in de sprint mijn kans en het draaide al veel beter dan de andere dagen. In die sprint was er weinig organisatie en dat maakte het niet gemakkelijk om in positie te geraken. Ik gokte een beetje op het wiel van Wout van Aert, want Jumbo-Visma zag er heel sterk uit. Ik hoopte dat ze vroeg zouden aanzetten en dat ik zo een kans zou maken, maar uiteindelijk had ik niet de topbenen om dichter te eindigen.”