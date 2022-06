Jasper Philipsen sprint het snelst op Wandelaar, Mads Pedersen blijft leider in Baloise Belgium Tour

Jasper Philipsen heeft donderdag de tweede etappe in de 91e Baloise Belgium Tour (2.Pro) gewonnen. Na 175,6 kilometer van Beveren naar Knokke-Heist was de 24-jarige sprinter van Alpecin-Fenix op de Wandelaar de snelste van het peloton. De Nederlander Danny van Poppel werd tweede. De Deen Mads Pedersen, woensdag winnaar van de openingsrit, werd derde. Arnaud De Lie en Sascha Weemaes maakten de top vijf compleet.

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) behield de rode leiderstrui. Philipsen is op zes seconden tweede, Tim Wellens op twaalf seconden derde.

Ondanks veel aanvallen bleef het peloton lang samen. Net voor halfweg scheurden Yoeri Havik, Yentl Vandevelde, Daan van Sintmaartensdijk, Nick van der Meer, Théo Bonnet en Jacob Relaes zich af van de grote groep. Zij kregen een maximale voorgift van twee minuten op het peloton, waarin Dries De Bondt het tempo bepaalde, met achter hem enkele mannetjes van Quick-Step Alpha Vinyl en Trek-Segafredo.

Bij de tweede Checkpointsprint van de dag ging het al te snel voor Théo Bonnet. De renner van Geofco Doltcini moest zijn metgezellen laten rijden. De resterende vijf vluchters begonnen met een voorsprong van 1:15 aan de twee resterende omlopen, van elk 19,2 kilometer. Voorin werd er weer strijd gevoerd in de Checkpointsprint. Opnieuw ging Van Sintmaartensdijk met de meeste punten lopen, maar die inspanning was er te veel aan voor de Nederlander en ook Van der Meer moest de rol lossen.

Remonte

Havik, Vandevelde en Relaes begonnen aan de slotronde met een voorgift van 25 seconden op het jagende peloton. Net na het aanvatten van de Gouden Kilometer waren zij eraan voor de moeite. Nadat Yentl Vandevelde, Quinten Hermans en Florian Sénéchal de bonificatieseconden hadden gesprokkeld, brachten de sprintersploegen hun snelle mannen in stelling. Pedersen lag aan de voet van De Wandelaar nog op kop, maar werd dan vlot geremonteerd door Philipsen. Die haalde het met een fietslengte voorsprong op Van Poppel en Pedersen en kon zijn vierde seizoenszege vieren. Eerder won hij twee ritten in de UAE Tour (WT) en één in de Ronde van Turkije.

Vrijdag volgt voor de renners een opdracht tegen de klok: 11,8 kilometer van Scherpenheuvel naar Averbode.