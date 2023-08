Jasper Philipsen is nog niet uitgesprint en wint eerste rit van Renewi Tour met aankomst in Ardooie

Jasper Philipsen heeft woensdag de eerste etappe gewonnen van de Renewi Tour, de vroegere Benelux Tour. De 25-jarige Belg was na 182,9 vlakke kilometers tussen Blankenberge en Ardooie in de massasprint sneller dan landgenoot Tim Merlier en de Nederlander Olav Kooij. De groene trui van de afgelopen Tour de France is ook meteen de eerste leider. Hij telt twee seconden voorsprong op de Italiaan Alessandro Covi en vier seconden op Tim Merlier.

Het was Ludovic Robeet die onmiddellijk na de start een uitval wou opzetten. Het peloton liet evenwel niet begaan. Robeet maakte ook deel uit van een nieuwe aanval waar ook nog Ceriel Desal, Aaron Van Poucke, Alessandro Covi en Jonas Rutsch deel van uitmaakten. Nu gaf de grote groep wel zijn zegen en zo mocht dit vijftal vlug een voorsprong bijeen sprokkelen van anderhalve minuut.

Sprintersploegen controleren

Halfkoers was de kloof tussen beide groepen opgelopen tot drie minuten. In het peloton regelden vooral de renners van Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step het tempo. Met nog vijf plaatselijke omlopen, van elk 16 kilometer op en rond de Stationstraat van Ardooie, was de voorsprong van de vijf vroege vluchters geslonken naar 1:35. Ceriel Desal pakte de tweede tussensprint, de eerste ging naar zijn teamgenoot Ludivoc Robeet.

Aaron Van Poucke liet daarop lopen en op die manier bleven er op 40 kilometer van de eindmeet met Ceriel Desal, Ludovic Robeet, Alessandro Covi en Jonas Rutsch nog slechts vier vluchters over. Net na het aansnijden van de voorlaatste ronde waaide vooraan ook Ludovic Robeet eruit. De eerste sprint in de Gouden Kilometer ging naar Ceriel Desal voor Allesandro Covi. Deze laatste trok door en pakte de volgende twee spurten voor zijn rekening, goed voor 8 bonificatieseconden.

Elfde zege voor Philipsen

Op 17 kilometer van de finish kregen we een algemene hergroepering. Een valpartij met Milan Fretin en Donavan Grondin zorgde ervoor dat het peloton even in twee stukken brak. Op anderhalve kilometer van de finish ging ook Sam Welsford onderuit. Jasper De Buyst trok in de laatste honderden meters de sprint aan voor Arnaud De Lie maar Jasper Philipsen kwam er op de rechterkant van de weg helemaal uit. Philipsen nam op die manier de maat van iedereen en haalde het op overtuigende wijze. Voor Philipsen is het de elfde zege dit seizoen. Eerder won hij vier ritten in de Tour de France, de Scheldeprijs en de Classic Brugge-De Panne.

Morgen, woensdag, wacht in Sluis een individuele tijdrit over 13,6 kilometer.