Jarige Jasper Philipsen verslaat Olav Kooij in massaspurt en wint Kuurne-Brussel-Kuurne: “Ezeltje is iconische trofee”

De 77e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne is zondag een kolfje naar de hand geworden van Jasper Philipsen. De Limburger van Alpecin-Deceuninck, die zijn 27e verjaardag vierde, toonde zich na 197 kilometer tussen Kortrijk en Kuurne de snelste in een massasprint. De Nederlander Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) en de Fransman Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech) moesten tevreden zijn met de twee andere podiumplaatsen.

Het duurde een hele poos vooraleer het peloton na een pak aanvalspogingen uiteindelijk zijn zegen gaf voor een vroege vlucht. Na 47 kilometer mochten Dries De Bondt, Ward Vanhoof, Ceriel Desal, Axandre Van Petegem, Huub Artz, Marius Mayrhofer en Tomas Kopecky beginnen aan de uitbouw van hun voorsprong op de grote groep. Bij de beklimming van de Hameau des Papins, de zevende helling van de dag op 98 kilometer van het einde, telde de kopgroep nog 4:15 voorsprong op het peloton.

De heuvelzone zorgde niet voor afscheiding in Kuurne-Brussel-Kuurne, de koers die traditioneel gezien wordt als herkansing voor de Omloop het Nieuwsblad. Omloop-winnaar Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) moest al snel passen, terwijl UAE Emirates met Tim Wellens en de Ecuadoraan Jhonatan Narvaez en Visma-Lease a Bike met de Amerikaan Matteo Jorgenson en Wout van Aert oorlog voerde.

Timo Kielich, Lewis Askey en Narvaez trokken als eerste in de tegenreactie, maar de Limburger moest zijn metgezellen laten rijden door een lekke band terwijl Wellens met Jonas Abrahamsen zijn plaats innamen. Artz moest er voorin af en werd op 65 kilometer van de finish opgeraapt door Stefan Bissegger en Wellens. Zij vervoegden op de Kluisberg de kopgroep terwijl in de achtergrond Van Aert ging verdapperen. De Kempenaar werd na een lange inspanning met Roger Adria weer gegrepen. De Bondt en Wellens besloten het tempo op te trekken waardoor de kopgroep fel uitgedund werd. Het duo kreeg met nog 30 kilometer te rijden Mayrhofer en Desal mee in steun.

Uiteindelijk kwam alles weer samen op iets meer dan tien kilometer van de streep, waardoor een massasprint op de Brugsesteenweg in Kuurne onvermijdelijk was. In de sprint werd Philipsen perfect gebracht door zijn lead-out en de Limburger hield Kooij en Hofstetter vrij eenvoudig achter zich. Topfavorieten Jonathan Milan (Lidl-Trek) en Tim Merlier (Soudal Quick-Step) moesten vanuit de achtergrond terugkeren en kwamen te kort. Op de erelijst volgt Philipsen Van Aert op. De Kempenaar rekende vorig jaar in een select groepje af met Wellens en de Spanjaard Oier Lazkano.

Interview Philipsen

“Een koers winnen op je verjaardag heeft wel iets speciaals”, bekende Philipsen achteraf. “Misschien heb ik door mijn leeftijd wat extra kracht opgedaan. Alle stukken pasten perfect in elkaar vandaag. Ik kon terugvallen op een heel sterke ploeg. Zonder hen had ik zeker niet gewonnen. Naarmate we Kuurne naderden, werd alsmaar duidelijker dat het zou uitdraaien op een massasprint en dus kon ik mijn kans gaan.”

De net 27 jaar geworden Limburger kan terugkijken op een meer dan geslaagd Belgisch openingsweekend, na een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad op zaterdag en daags nadien dus zijn eerste seizoenszege in Kuurne.

“Ik ben wel tevreden met mijn resultaat in de Omloop en hier in Kuurne”, ging Philipsen verder. “De voorbije jaren was dit weekend nooit echt een succesverhaal voor onze ploeg. Dat ligt nu toch anders. Zaterdag had ik toch wat gemengde gevoelens. Ook de Omloop draaide uit op een sprint en ik werd daarin pas derde. Dat mocht toch iets meer geweest zijn, maar vandaag kon ik het wel afmaken. En dan nog op mijn verjaardag. Ik werd fenomenaal gebracht en kon ook beschikken over mijn sterkste lead-out met Jonas Rickaert en Kaden Groves. Zij deden het super. Het pluchen ezeltje gaat een mooi plaatsje krijgen in huis. Ik vind dit toch wel een iconische trofee.”