Jakobsen troeft Ewan af en wint Kuurne-Brussel-Kuurne

Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft zondag de 74e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro), het tweede luik van het Belgische openingsweekend van het wielerseizoen, op zijn naam geschreven. De Nederlander bleef na 195,1 kilometer met start en aankomst in Kuurne in de massaspurt de Australiër Caleb Ewan voor. De Fransman Hugo Hofstetter vervolledigde het podium voor de Brit Daniel Mc Lay. Giacomo Nizzolo werd vijfde voor Dries Van Gestel. Het is na twee ritzeges in de Ronde van Valencia en twee ritzeges in de Ronde van de Algarve meteen de vijfde zege van het seizoen voor Jakobsen.

De organisatoren pasten hun parcours voor deze 74e editie aan. Geen passage meer over de Oude Kwaremont, wel een uitstap naar het Henegouwse Pays des Collines met het drieluik Hameau des Papins, Le Bourliquet en Mont Saint Laurent. Zodra koersdirecteur Peter Debaveye het startsein gaf volgde de ene uitval de andere op. Net voor de beklimming van de Tiegemberg, de eerste van 13 hellingen na 17 kilometer, vormde zich een kopgroep met zeven renners. Jules Hesters, Arjen Livyns, Luis Mas Bonet, Taco van der Hoorn, Luke Durbridge, Wessel Krul en Bas Tietema maakten daar deel van uit. Zij kregen meteen een voorgift van 2:35 op het peloton maar ook niet meer. De grote groep wou zich immers niet laten verrassen op het nieuw uitgetekende parcours.

De voorgift van het zevental bleef schommelen rond de 2 minuten. Met nog 100 kilometer voor de finish sloten ook de EF Education-ploegmakkers Julius van den Berg en Ben Healy voorin aan en kregen we op die manier een kopgroep met negen man. Bij Wessel Krul en Bas Tietema ging daarop het licht uit en zij verloren voeling bij de kopgroep nog voor de beklimming van de Hameau des Papins. Ook voor Jules Hesters ging het plots te snel en zo dunde de kopgroep verder uit tot zes. Die mochten de Mont Saint Laurent oprijden met een voorgift van 1:15 op het peloton. Op die bult spatte de grote groep helemaal uit elkaar en het duurde een hele poos vooraleer het peloton zich ietwat kon hervormen. In aanloop naar de Kruisberg en de Hotond werd de kopgroep ingelopen.

Tiesj Benoot ging aanvallen op de Knokteberg. Die versnelling was de aanzet voor de vorming van een nieuwe kopgroep met 17 waarin onder andere Kasper Asgreen, Thomas Pidcock, Taco van der Hoorn, Stefan Küng, Nathan Van Hooydonck, Jhonatan Narvaez, Christophe Laporte, Luke Durbridge, Matteo Trentin, Arjen Livyns en aanstoker Tiesj Benoot figureerden. Na de Kluisberg, de laatste helling van de dag op 52 kilometer van de finish, reed die groep 45 seconden voor het peloton uit. Daarin sloegen de renners van Lotto Soudal en Israel-Premier Tech de handen in elkaar op jacht naar de groep met Benoot en co. Toen de kloof niet direct kleiner werd plaatste Bahrain Victorius ook enkele pionnetjes bij.

Trentin en Van Hooydonck hielden het tempo voorin strak terwijl Benoot en Pidcock de benen stil hielden en de grote groep weer opzochten. Taco van der Hoorn, Christophe Laporte en Jhonatan Narvaez bleven nog vol doorgeven terwijl de rest werd opgeslokt. Met nog een handvol seconden voorsprong begonnen zij aan de enige plaatselijke ronde van 13,6 kilometer. De sprinttreinen werden dan op de rails gezet maar pas in de laatste 300 meter voor de eindmeet werden de drie gegrepen. Fabio Jakobsen kon daarop nog net Caleb Ewan voor blijven.

De Nederlander volgt de Deen Kasper Pedersen op als eindlaureaat. Met Kuurne-Brussel-Kuurne valt ook het doek over het Belgische openingsweekend en met zijn zege veegde Fabio Jakobsen zo het ‘misstapje’ van zijn team Quick-Step Alpha Vinyl in de Omloop Het Nieuwsblad netjes weg.