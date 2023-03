Jacques Sys distilleert portretten van 1.000 beste wielrenners ter wereld

Donderdagnamiddag werd in wielermuseum KOERS het prestigieuze boek ‘Top 1.000 van de beste wielrenners ter wereld’ van de hand van oud-journalist Jacques Sys voorgesteld. Het boek is de opvolger van de Belgische variant over de top 1.000 Belgische renners, dat zo’n vijf jaar geleden uitkwam.

Sys was tussen 1974 en 2022 een gewaardeerd journalist bij onder meer Sport 70 en Sport/Voetbalmagazine en schreef tussendoor ook sportboeken. Sinds oktober vorig jaar is de in Keulen geboren Bruggeling op pensioen, maar dat weerhoudt hem er niet van om nog steeds te schrijven. Zo is het boek de ‘Top 1.000 van de beste wielrenners ter wereld’ zijn nieuwste geesteskind. In het boek schetst Sys portretten van de grootste renners die onze planeet ooit kende.

“Ik heb me voor die portretten gebaseerd op documentatie van het wielermuseum KOERS, documentatie van collega’s en eigen ervaringen”, vertelde Sys bij de boekvoorstelling in wielermuseum KOERS. “Dat alles heb ik uiteindelijk samengelegd en tot portretten van de renners gedestilleerd. Ik heb er evenwel bewust voor gekozen om geen ranglijst te maken. Dat was immers onbegonnen werk geweest. Vooral omdat het onmogelijk is om tijdperken te gaan vergelijken. Wel hebben we een onderscheid gemaakt tussen de grote en de erg grote namen door hen bijvoorbeeld twee of vier pagina’s te geven in het boek”

Selectie

Voor de selectieprocedure van de 1.000 renners ging Sys ook niet over één nacht ijs. “In totaal is er drie jaar aan het boek gewerkt. Het was echt een trip down memory lane”, glunderde hij. “In de eerste plaats stelde oud-wielerjournalist Robert Janssens een lijst van een duizendtal renners op. Dat was de basis waarop ik kon bouwen. Samen met collega’s Jonas Creteur en Benedict Vanclooster heb ik dan overlegd welke renners groter en welke kleiner in het boek verdienden te komen. Daarbij keken we trouwens niet alleen naar het palmares, maar ook naar het verhaal achter die renner.”

Zo kwam Sys uiteindelijk tot een lijst aan renners die zich uitstrekt over de volledige wielergeschiedenis. Wat evenwel ook inhoudt dat er enkele moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. “Al betekent dat vooral dat er al heel veel wielerrijkdom geweest is”, aldus Sys. In het boek is er uiteindelijk wel plaats voor zo’n 180 Belgen. “Daar hebben we bewust ook een limiet op gezet. Dit boek mocht immers geen duplicaat worden van het vorige. De hoofdstukken zijn trouwens ook herschreven.”

Vrouwen

Ook de vrouwen uit de wielergeschiedenis hebben hun plaats in het boek, net als toppers uit andere disciplines. “De UCI promoot op vandaag terecht het vrouwenwielrennen, dus ook een topper als Annemiek Van Vleuten heeft zeker haar plaats in dit boek. Daarnaast wilde ik zo compleet mogelijk zijn en dus konden pistiers, veldrijders en mountainbikers niet ontbreken. Ik heb in laatste instantie zelfs nog Gianni Vermeersch aan het boek toegevoegd als wereldkampioen gravel. Natuurlijk zal er discussie zijn over namen die al dan niet een plekje in het boek verdienden, maar ik heb de lijst echt in eer en geweten opgesteld”, besloot Sys.