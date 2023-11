Izegemse tweedejaarsprof Louis Blouwe één jaar langer bij Bingoal WB

Ook Louis Blouwe (23) zit volgend seizoen nog in het profpeloton. Hij kon zijn contract bij Bingoal WB met één jaar verlengen. Teammanager Christophe Brandt wachtte lang om hem deze zekerheid te schenken.

“Inderdaad, het duurde eventjes”, geeft Louis Blouwe toe. “Pas na de Ronde van Turkije kreeg ik zekerheid. Achteraf vernam ik dat het van de ploeg uit een bewuste keuze was om wat langer te wachten. Ze wilden er zeker van zijn dat ik met de juiste motivatie naar Turkije vertrok. Wat hen gelukt is want ik koerste met het mes tussen de tanden. In dienst van onze sprinters Matteo Malucelli, Alexander Salby en Kenneth Van Rooy. Ook voor klassementsrijder Alexis Guerin, uiteindelijk achtste in de eindstand, knapte ik heel wat werk op. In de Ronde van Turkije hadden we elke dag een pion in de top tien.”

Tegenslagen

Het werk van Blouwe werd beloond met een contractverlenging van één seizoen. Een overeenkomst voor twee seizoenen was blijkbaar niet mogelijk. “Dat is gewoon dezelfde situatie als het voorbije jaar”, beseft de Izegemnaar. “Als je daar niet mee om kan moet je een andere job zoeken.”

Uiteraard evalueerde de tweedejaarsprof, toen een contractverlenging op zich liet wachten, ook zelf zijn campagne 2023. Die begon goed met degelijke resultaten in de Ronde van Gabon en een vlucht van 150 km in de Omloop Het Nieuwsblad. “Ik ben inderdaad goed gestart”, weet Blouwe. “Na Nokere Koerse werd ik ziek. Het begin van een mindere periode. Ik kreeg ook nog corona en tijdens de zomer een letsel aan de knie. Zowel fysiek als mentaal had ik wat tegenslagen te verwerken.”

Spanje

Louis Blouwe weet wat hem te doen staat om volgend seizoen sneller aan een nieuwe overeenkomst bij de Waalse pro-continentale ploeg te komen. “Vooral constanter presteren”, weet hij. “Omdat ik op 15 oktober mijn laatste wedstrijd reed plan ik nu nog een week rust. Daarna begin ik met de opbouw naar volgend seizoen. De ploeg plant in Calpe een stage in december en een tweede in januari. Tussen die twee blijf ik daar.” (HF)