Izegem Koers (donderdag 8 september) doet straks ook weer Kachtem aan

Wegenwerken tussen Kachtem en Emelgem maakten het onmogelijk om vorig jaar ook het peloton van Izegem Koers een passage te laten maken door Kachtem, maar in 2022 komt daar opnieuw verandering in. Donderdag 8 september is de nieuwe datum die je al in de agenda kan noteren, Kasteel Blauwhuis wordt opnieuw de uitvalsbasis van deze profwielerwedstrijd.

Secretaris Pieter-Jan Debackere: “Kasteel Blauwhuis in Izegem vormt op donderdag 8 september 2022 opnieuw het decor van Bordes Izegem Koers. Voor de 52ste editie van Bordes Izegem Koers trekken de renners er zich om 14.30 uur op gang voor 18 ronden van 9,5 km op een vernieuwd parcours met veiligere, langere en rechte wegen. De passage door deelgemeente Kachtem wordt opnieuw geïntegreerd in het vernieuwde parcours.”

“De koersbeleving zal in deze editie centraal staan door middel van een teampresentatie, live-beelden tijdens de wedstrijd, toegang tot het rennersdorp en een podiumceremonie op het domein van het Kasteel Blauwhuis dat voor iedereen gratis toegankelijk zal zijn.”

“Naast het koersdorp blijven we ons ook focussen op het grootste netwerkevent van Izegem. Samen met de vele bedrijven uit de wijde regio kunnen er zakenrelaties onderhouden en uitgebreid worden, tijdens de verschillende netwerkmomenten doorheen de dag.”