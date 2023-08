Intermarché-Circus-Wanty strikt youngster Vito Braet

Vito Braet maakt op 1 januari 2024 de overstap van Team Flanders-Baloise naar Intermarché-Circus-Wanty. De 22-jarige neoprof viert zijn debuut in de World Tour voor minstens twee seizoenen. Dat heeft Intermarché-Circus-Wanty gemeld.

De polyvalente renner kon zich bij de start van het seizoen meteen onderscheiden als winnaar van de bergtrui in de Ster van Bessèges. Daarna sprokkelde hij in Le Samyn (9e), de GP Monseré (8e) en de Ronde van Drenthe (10e) plaatsen in de top 10. In mei behaalde hij een knappe derde plaats in een massasprint in de Ronde van Hongarije, achter Fabio Jakobsen en Phil Bauhaus.

“We hechten veel belang aan de klassiekers en dat is waarom we continu bouwen aan een brede basis van talenten die in lastige wedstrijden goed uit de verf komen en een ontwikkelingspotentieel hebben”, zegt performance manager Aike Visbeek. “Vito Braet is als één van de profrenners uit de jongste generatie bij ons opgevallen, omdat hij gedurende een heel lang competitieblok een hoog vormpeil kan aanhouden. In de voorbereiding naar de klassiekers van 2023 kon hij zich al op een offensieve manier onderscheiden door de bergtrui in de Ster van Bessèges te winnen. Daarna behaalde hij resultaten in zowel de kasseiwedstrijden als lastigere klassiekers als de Brabantse Pijl. En in mei werd hij in de Ronde van Hongarije zelfs derde in een massasprint voor onder meer Ewan, Bennett of Groenewegen.”