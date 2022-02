Ine Beyen fileert het vrouwenvoorjaar: “Ik verwacht veel van Valerie Demey”

Niet enkel de mannen beginnen zaterdag met de Omloop Het Nieuwsblad aan het klassieke voorjaar, ook de vrouwen staan te trappelen om van start te gaan. Voormalig profwielrenster Ine Beyen wikt en weegt enkele West-Vlaamse dames en bespreekt eveneens verschillende buitenlandse toppers.

Belgisch kampioene Lotte Kopecky komt dit seizoen uit voor Team SD Worx. De wereldkampioene puntenkoers tekende een contract voor drie seizoenen bij de ploeg van onder meer Demi Vollering en Chantal Van Den Broek-Blaak. “Lotte mogen we zeker verwachten zaterdag”, opent Beyen het gesprek. “Haar piek ligt waarschijnlijk net iets later. Ze wil namelijk top zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar dat wil niet zeggen dat ze in de Omloop niet kan meedoen voor de overwinning.”

De echtgenote van Serge Pauwels neemt voor ons ook de West-Vlaamse dames onder de loep. De amper 21-jarige Bellegemse Shari Bossuyt verliet NXTG Racing en versierde een transfer naar Canyon-SRAM, een WorldTour-ploeg. Wereldtoppers als Chloe Dygert, Katarzyna Niewiadoma en Lisa Klein komen eveneens uit voor Canyon-SRAM. “Shari moet er haar ogen de kost geven. Ze is nog jong, dus we mogen ook geen al te grote verwachtingen hebben. Er gaat een nieuwe wereld voor haar open. Ze heeft me onlangs gezegd dat ze verschoot van het professionalisme. Van Dygert en Niewiadoma kan ze alleen maar bijleren en dat zal haar een boost geven. Ik hoop dat we haar regelmatig in beeld zullen zien.”

Stap voorwaarts

Julie Van de Velde uit Aartrijke werd vorig jaar tweede op het BK tijdrijden. Ze trok de deur van Jumbo-Visma achter zich dicht en komt dit seizoen uit voor Plantur-Pura Cycling Team. “Van de Velde is later begonnen met wielrennen, maar liet al enkele mooie dingen zien”, weet Beyen. “Dit jaar verwacht ik dat ze opnieuw een stap voorwaarts kan zetten. Van Justine Ghekiere hebben we ook het laatste nog niet gezien. Bij Plantur-Pura Cycling Team kan ze zich verder ontwikkelen als renster.” De Izegemse won twee winters geleden bij Energy Lab een inspanningstest en kreeg een kans bij Bingoal Casino-Chevalmeire, maar rijdt dit jaar net als Van de Velde voor de ploeg van de broers Roodhooft. “Ik geloof heel hard in talenten rekruteren via waardemeters, zoals inspanningstesten”, gaat Beyen verder. “Maar in het peloton rijden en de koers lezen, is natuurlijk nog iets anders.”

Van Valerie Demey verwacht Beyen dit seizoen erg veel. “Nu Kopecky Liv Racing heeft verlaten, gaat Demey stijgen in de pikorde. Vorig jaar reed ze vooral in dienst van Lotte, maar kleurde ze onder meer in de Omloop mee de finale. Ik verwacht haar dit jaar op de voorgrond.”

Buitenlandse toppers

Marianne Vos, Demi Vollering, Longo Borghini en wereldkampioene Elisa Balsamo zijn namen die we kennen. Maar wie wordt dé verrassing dit seizoen? “Ik denk spontaan aan Soraya Paladin. In de Setmana Ciclista Valenciana heb ik haar zien rijden en ik was echt onder de indruk. Net als Demey kan ze uit de voetsporen van Kopecky treden. Ook Grace Brown en Marta Cavalli zijn goed aan het seizoen begonnen. Van Vleuten en Van Dijk zijn namen die we altijd verwachten en zij zullen er dan ook opnieuw staan.”