Indrukwekkende Milan Fretin sprint naar tweede seizoenszege in Ronde van de Algarve, al hinderde hij wel Wout van Aert in de sprint

Milan Fretin (Cofidis), met roots in Bredene, heeft zaterdag in Portugal zijn tweede seizoenszege geboekt tijdens de vierde etappe van de Ronde van de Algarve. De Limburger was in aankomststad Faro in een lastig oplopende sprint van een uitgedund peloton sneller dan landgenoot Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), de Italiaan Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) en Arnaud De Lie (Lotto). Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) werd zevende.

Daags na de zege van Meeus kregen de sprinters dus opnieuw een kans in de Algarve. De vierde en voorlaatste etappe liep over 175,2 kilometer van Albufeira naar Faro, twee toeristische badsteden. Maar de sleutel van de etappe lag ook in het ommetje doorheen de heuvels achter de kustlijn.

Warre Vangheluwe (Soudal-Quick Step) maakte deel uit van een lange vlucht met daarin verder de Belgische Zwitser Johan Jacobs (Groupama-FDJ), de Spanjaard Gorka Sorarrain (Caja Rural-Seguros RGA) en de Argentijnse bergtruidrager German Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé). Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious) probeerde met zijn ploegmaat Afonso Eulalio nog de oversteek te maken, maar slaagde daar niet in.

Vierde profzege

In de achtervolging op de vier maakte Visma-Lease a Bike met veel kopwerk duidelijk dat het een flinke dosis vertrouwen had in de kansen van Van Aert. De Kempenaar had voor de start gezegd dat hij de etappe naar Faro als zijn grootste kans op ritwinst zag. Op de laatste hellingen van de dag legden zijn ploegmaats het tempo zo hoog dat het peloton brak en de vluchters werden gegrepen.

Na een lastige dag werd het een machtsprint op de venijnig oplopende finishstrook. Van Aert kon ondanks het werk van zijn ploegmaats niet vanuit een ideale positie beginnen en kwam ook nog bijna in aanraking met Fretin. De Limburger rolde van achteruit iedereen op en won, al week hij daarbij wel flink van de gekozen lijn af.

Voor de 23-jarige Fretin is het de vierde en meest spraakmakende zege tot dusver. Vorige week won hij in Spanje de Clasica Almeria (1.Pro). Vorig jaar was hij ook al de snelste in etappes van de Franse Vierdaagse van Duinkerke (2.Pro) en de Tour Poitou-Charentes (2.1). Al die overwinningen behaalde de snelle Fretin in een pelotonsprint.

De Ronde van de Algarve, een vijfdaagse rittenkoers voor de Pro Series, eindigt morgen/zondag met een tijdrit van 19,6 kilometer naar de Alto do Malhao, een beklimming van 2,1 kilometer aan 9,1 procent. De Zwitser Jan Christen (UAE Emirates XRG) gaat als leider naar die tijdrit, maar voelt de hete adem van renners als Joao Almeida, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic in de nek. Laurens De Plus is nog steeds derde in de stand.

Van Aert gehinderd?

“Dit is fantastisch”, genoot Fretin in zijn flashinterview. “Het is al mijn tweede zege op een week tijd. Het harde werk betaalt zich nu uit. Vandaag was het echt een lastige dag. We wisten al voor de start dat het heel zwaar zou worden voor mij als sprinter om te overleven. Maar ik deed dat goed, voelde me de hele dag fantastisch en toen we 120 kilometer ver waren (en het lastigste deel van de rit voorbij was, red.), wist ik dat er een kans was op een sprint. Vanaf dan begon ik me daar mentaal op voor te bereiden, met dit als resultaat.”

Na veel werk van zijn ploegmaats is Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) zaterdag als zevende geëindigd in rit 4 van de Ronde van de Algarve. De Kempenaar kwam in volle sprint bijna in aanraking met winnaar Milan Fretin (Cofidis), die van zijn lijn afweek en zo Van Aert hinderde. “Ik denk dat ook een beetje”, zei Van Aert in zijn eerste televisiereactie. “Ik moet het herbekijken, maar ik voelde hem toch voorbijkomen.”

Ondanks het werk van zijn ploegmaats begon Van Aert niet vanuit een ideale uitgangspositie aan zijn sprint, al was hij na afloop ook kritisch voor zichzelf. “Ik denk dat ik in de laatste bocht in een goeie positie zat. Maar doordat de lead-outrenners op kant gingen, ontstond er een kloof. Dat zorgde ervoor dat ik een hele lange inspanning moest doen, maar ik was uiteindelijk gewoon niet sterk genoeg in de sprint. Het is sterk dat Fretin op zo’n aankomst kan winnen.”