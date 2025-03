Ieper onderhandelt met Flanders Classics over startplaats Gent-Wevelgem: “We gaan niet elk jaar 150.000 euro betalen”

Zowel Wevelgem als Ieper onderhandelen momenteel met Flanders Classics over respectievelijk de aankomst- en de startplaats van wielerwedstrijd Gent-Wevelgem. “We zijn vragende partij om de startplaats in Ieper te behouden, maar niet tegen elke prijs”, klinkt het.

De gemeente Wevelgem voert onderhandelingen met Flanders Classics over de aankomstplaats van wielerwedstrijd Gent-Wevelgem. De overeenkomst wordt om de zes jaar herbekeken. “Het nieuwe contract is nog niet definitief, maar de gesprekken lopen goed”, aldus burgemeester Jan Seyhnaeve (cd&v).

De voorbije jaren betaalde Wevelgem 300.000 euro voor Gent-Wevelgem. “Dat is veel geld en net zoals alles worden ook de koersen duurder. We zijn echter niet bereid hele grote bedragen neer te leggen, we gebruiken ons gezond verstand.”

Eenzelfde geluid is te horen in Ieper, waar ook wordt onderhandeld met Flanders Classics, maar dan over de startplaats. De Kattenstad wil de start van de koers behouden, maar niet tegen elke prijs. “We zaten ondertussen al een keer samen”, zegt Diego Desmadryl (Team Ieper). “Ieper is zeker vragende partij om de start te behouden, maar we willen daarvoor niet elk jaar 150.000 euro betalen. Dat is te veel van het goede. We zijn ooit begonnen aan 100.000 euro, maar ondertussen steeg de prijs fors. We zullen zien wat er uit de bus komt.”