Hoogdag voor Ieper: start Gent-Wevelgem lokt heel wat volk naar Grote Markt

Van heel vroeg zondagmorgen was het echt op de koppen lopen op de Ieperse Grote Markt, ter gelegenheid van de start van Gent-Wevelgem. Na twee coronajaren wilde iedereen blijkbaar eens de ambiance en de geur van massageolie opsnuiven. Niet alleen aandacht voor de eliterenners, maar ook de jongere klassen U19 en U23 kregen de nodige aandacht.

“Dergelijk evenement in eigen stad kunnen meemaken, is echt fantastisch”, aldus Delfien Claus, aanwezig met haar familie. “Vooral gezien we dit de laatste jaren moesten missen. Je ziet wel dat de streek echt wielergek is.”

Maar niet alleen uit de Westhoek kwam het publiek. Na een kleine rondvraag tussen de aanwezigen, hoorden we woonplaatsen als Roeselare, Kortrijk, Waregem en zelfs Gent. Ook de renners waren vol lof over de sfeer die er heerste op en rond het centrum van Ieper.

Ovatie voor Wout Van Aert

De meeste ogen waren toch gericht op het grote podium met de ploegvoorstelling. De renners maakten een ommetje via het In Flanders Fields Museum om uiteindelijk ontvangen te worden door radio-coryfee en wielerliefhebster Linde Merckpoel.

Toppers als Yves Lampaert, Mads Pedersen, die ooit de Kattenkoers won, Jasper Stuyven, Tim Merlier, Victor Campenaerts, Greg Van Avermaet en andere favorieten kregen wel het nodige applaus, maar toen Wout Van Aert en zijn Jumbo-ploeg als laatsten hun opwachting maakten, barstte toch een geweldige ovatie los. De Belgische kampioen en winnaar afgelopen vrijdag in Harelbeke, is duidelijk geliefd bij het brede wielerpubliek.

Rond de middag dwarrelt ook de startvlag naar beneden voor de dames-elite. De profs laten nog eens Ieper op hun grondvesten daveren met hun doortocht richting Wevelgem iets over 16.00 uur, de dames doen het hen na rond 17.30u.

(DT/ Foto EF)