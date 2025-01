Hoofdsteward Rik Bossuyt is het gezicht op de affiche van de 77ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne: “Iets speciaals in petto voor dit jaar”

Met hoofdsteward Rik Bossuyt als boegbeeld op de campagneaffiche kan het aftellen naar de wielerklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne (KBK) officieel beginnen. Donderdagavond stelde de organisatie het programma van de 77ste editie van deze prestigieuze koers voor. Het parcours blijft grotendeels ongewijzigd, al zijn er enkele aanpassingen: de lus in de Vlaamse Ardennen wordt iets uitgebreid en door werkzaamheden wordt de Kuurnebrug dit jaar uit het parcours geschrapt. In plaats daarvan leidt de route via de R8 richting de eindstreep in Kuurne.

De grote vraag blijft: volgt Wout van Aert zichzelf op als winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne? Tachtig jaar na de eerste editie, gewonnen door Valère Olivier, gaat de zoektocht naar een nieuwe winnaar op zondag 2 maart weer van start. Ook dit jaar begint de koers met de officieuze start op de Grote Markt in Kortrijk, voorafgegaan door een ploegenvoorstelling gepresenteerd door Karel Vannieuwkerke. Daarnaast wordt ook volop ingezet op randanimatie.

Met maar liefst 17 van de 18 UCI WorldTeams en 8 ProTeams aan de start, belooft het wederom een spannende editie te gaan worden. Het campagnebeeld van dit jaar toont niemand minder dan Rik Bossuyt, de hoofdsteward van de wedstrijd. Al bijna drie decennia is Bossuyt (55) actief als steward bij wielerkoersen. Voor televisiekijkend Vlaanderen is hij vooral bekend als “de slimmerik” die op een step of fiets de laatste twee winnaars, Tiesj Benoot en Wout van Aert, naar de podiumzone begeleidde.

Aandacht

Rik Bossuyt houdt echter niet van de aandacht die hij krijgt. Voor hem draait alles om de renners. “Mijn eerste stappen in de wielerwereld zette ik 30 jaar geleden als parkeerwachter bij de Ronde van Vlaanderen,” vertelt hij. “Een jaar later hadden ze me ergens anders nodig, en zo ging de bal aan het rollen. Ik werd betrokken bij de start in Brugge, de finish in Meerbeke, en uiteindelijk bij steeds meer koersen, waaronder Kuurne. Vorig jaar was mijn eerste buitenlandse koers, de Ronde van Tsjechië, en dit jaar komt de Ronde van Zwitserland erbij.”

Rik zijn dag bij KBK begint vroeg: “Om 6.30 uur sta ik op, om na een snel ontbijt mij te haasten richting Kortrijk om de ploegbussen naar hun parkeerplaats te begeleiden. Daarna help ik de teams naar het startpodium voor de presentatie. Zodra de renners vertrekken, rijden we naar de aankomstplaats in Kuurne. Daar check ik de oversteekplaatsen, begeleid ik de start van de junioren en daarna eten we iets en volgen we de koers vanuit de gemeenteschool. Voor de finale positioneren we ons achter de finish en volgen we het koersverloop op grote schermen. Afhankelijk van de situatie – een solo-aankomst of een massasprint – passen we onze positie aan.”

Rik heeft ook dit jaar een specialleke in petto

Sinds vorig jaar heeft Rik de bijnaam “de steppende steward” gekregen, nadat beelden van hem naast Wout van Aert op een step viraal gingen. “Het was niet mijn bedoeling om in de schijnwerpers te staan,” zegt hij. “De koers draait om de renners, niet om mij. Maar sommige dingen kun je niet tegenhouden.” Wat hij dit jaar in petto heeft, blijft nog een verrassing. “Wie aan de finish staat of KBK op tv volgt, zal het vanzelf zien,” lacht hij.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kleine aanpassingen in het parcours

Het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne telt dit jaar opnieuw 13 hellingen en een totale afstand van 196,9 kilometer. Koersdirecteur Peter Debaveye legt uit: “We hebben slechts twee kleine wijzigingen doorgevoerd. Om de tv-uitzending te verrijken, hebben we de lus in de Vlaamse Ardennen iets vergroot, zodat ook de doortocht door het Pays des Collines live kan worden uitgezonden. Daarnaast moesten we de Kuurnebrug schrappen vanwege werkzaamheden. Met een ministerieel besluit hebben we toestemming gekregen om de wedstrijd tijdens de plaatselijke ronde over de R8 te laten passeren. Vervolgens gaat het via de vernieuwde centrumstraten van Kuurne richting de finish.”

Ook de junioren strijden in Kuurne

Naast de elitewedstrijd wordt op zondag 2 maart ook de junioreneditie van Kuurne-Brussel-Kuurne verreden. Deze koers beslaat 122,5 kilometer en bevat 7 beklimmingen. Ook deze wedstrijd zal in de eindkilometers over de R8 brug rijden. Vorig jaar verraste Aldo Taillieu vriend en vijand door zijn naam op de erelijst te zetten. Zijn overwinning op de Brugsesteenweg markeerde het begin van een veelbelovende carrière. Een andere grote naam die hier in 2018 won bij de junioren is niemand minder dan Remco Evenepoel.