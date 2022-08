Hoe zou het zijn met de generatiegenoten van Remco Evenepoel? Vier neoprofs maken nu al de balans op van hun seizoen

Louis Blouwe (22), Vito Braet (21), Cériel Desal (22) en Henri Vandenabeele (22) maakten als junior deel uit van de lichting-Remco Evenepoel en nu, anno 2022, maakten ook zij hun debuut in het profpeloton. Hoe is die vuurdoop meegevallen?

Blouwe: “Ik zou mezelf een vier op tien geven, want ik heb dit jaar nog niet laten zien wat ik normaal kan, ook al was dat deels door pech. Ik zat wel vijf keer in de vroege vlucht, maar daarmee rijd je nog geen uitslag bijeen en uiteindelijk is het dat wat telt. De ploeg is daarmee tevreden, maar ik niet.”

Braet: “Een zeven op tien. Ik wilde vooral veel bijleren en dat is me gelukt. Ik kon zelfs af en toe meedoen in de finale.”

Ik probeer er ook voor te leven, maar je voelt aan alles dat wij tien stappen achter komen op een ploeg als Jumbo-Visma

Desal: “Moeilijk om mezelf een score te geven, want ik was drie keer ziek en had een ongeval met een vrachtwagen. Maar voor wat ik gepresteerd heb, voor het blijven werken en voor het blijven erin geloven, geef ik me een acht. Ik heb in het begin van het seizoen het niveau wel onderschat. Als stagiair vorige zomer viel het goed mee, maar dit voorjaar reed het peloton een stuk harder.”

Vandenabeele: “Moeilijk! Ik kende al behoorlijk wat pech. Eerst dat influenzavirus in de Ronde van Catalonië, daarna in juni in de Dauphiné corona en nu een variant ervan, waardoor ik niet ben kunnen starten in de Ronde van Polen. Ik ben zo’n beetje van het ene virus in het andere aan het sukkelen, nadat ik vorig jaar ook al door toxoplasmose geveld werd. Maar ik ben wel tevreden over mijn prestatie in de Ronde van Oman en de eerste dagen in Catalonië. Een zes op tien dus.”

Wat was jullie strafste prestatie als prof tot nu toe?

Blouwe: “De koninginnenrit in de Vierdaagse van Duinkerken, waarin ik in de vroege vlucht zat. Het was op de Casselberg een echt slagveld en toch kon ik nog een verre ereplaats bemachtigen.”

Braet: “Mijn 20ste plaats in de Brabantse Pijl. Het was de eerste keer dat ik in de finale met de toppers kon strijden.”

Desal: “De ZLM Tour, waarin ik tiende werd, was een opsteker. Ik had voor de eerste keer het gevoel dat alles op zijn plaats viel en mijn werk beloond werd.”

Vandenabeele: “Die derde dag in Catalonië, met aankomst boven 2.000 meter, had ik echt een supergoed gevoel. Achteraf gezien was het een domme aanval, want er stond tegenwind. Als ik me gespaard had, was een plaats in de top tien mogelijk. Maar die prestatie gaf me veel vertrouwen.”

Henri Vandenabeele. (foto Getty) © David Ramos Getty Images

Wat is het verschil tussen de beloften en de profs?

Blouwe: “Dat er in de finale veel harder gereden wordt. In het begin van de wedstrijd is dat ook zo, maar dan zijn het vooral de kleinere teams die koers maken.”

Braet: “De snelheid op de momenten dat het echt hard gaat. Positionering is echt cruciaal. Bij de beloften kon ik op vijf kilometer van de finish nog naar voren rijden en de massasprint doen, nu ben je verloren als je op 20 kilometer van de aankomst niet vooraan zit. Dat is een van de eerste dingen die ik dit jaar geleerd heb.”

Desal: “Vooral de manier van koersen. Het gaat er veel gecontroleerder aan toe. Ploegen met een kopman nemen de koers in handen, terwijl het bij de beloften na elke bocht kan gebeuren. Er wordt veel meer in team gereden.”

Vandenabeele: “Het niveau. Ze rijden tegenwoordig ook rap bij de beloften, maar als je daar een klim snel omhoog rijdt, blijft er tien tot twintig man over. Bij de profs zijn dat er 80. Het moet heel snel gaan voor er kleinere groepjes ontstaan.”

Wat hopen jullie dit seizoen nog te presteren?

Blouwe: “Ik hoop nog enkele resultaten bijeen te rijden, zodat ik mijn seizoen wat kan redden. Dat zal niet evident zijn, want ik weet intussen hoe het er bij de profs aan toe gaat. Ik wil met een goed gevoel de winter ingaan.”

Braet: “Ik heb geen echte doelstellingen meer, maar ik wil overal mijn best doen en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Desal: “Ik zou graag nog eens in een aanval gaan die ver draagt. Dit jaar heb ik dat nog niet kunnen tonen. Een ontsnapping die pas na 40 kilometer keihard koersen ontstaat waardoor de meeste renners al moe zijn, dat is mijn ding.”

Vandenabeele: “Ik hoop goed uit deze hoogtestage te komen. De Vuelta staat normaal op mijn programma, maar nu wordt het afwachten. Dat ik nu weer corona heb, is geen ramp, maar ideaal is het ook niet.”

Vito Braet. (foto Belga) © DIRK WAEM BELGA

Waar ligt jullie toekomst op lange termijn?

Blouwe: “Mijn ambitie is om binnen drie, vier jaar in een grote ploeg terecht te komen. Als knecht. Kopman zal te hoog gegrepen zijn.”

Braet: “De Vlaamse Ardennen en zelfs de Ardennen behoren tot de mogelijkheden. Bij de beloften kon ik ook nog een sprint winnen, maar ik heb vastgesteld dat dit bij de profs voor een ander type renner is weggelegd.”

Desal: “Moeilijk om nu al te zeggen. Ik ben een type renner die voor de aanval kiest en met mijn lichaamsbouw moet het Vlaamse werk me liggen. Jasper Stuyven is een voorbeeld. Iemand met een grote motor die een helling overleeft.”

Vandenabeele: “Het klimwerk. Sowieso. De grote rondes ook. Als het niet voor het klassement is, zal het voor ritten zijn. Het kortere klimwerk de Ardennen dus wil ik ook nog eens proberen, want ik merk dat mijn punch beter is geworden.”

Als iedereen op hoogte gaat en jij niet, wordt het moeilijk. De wetenschap staat niet stil

De Tour heeft aangetoond dat er in de wielersport almaar professioneler wordt gewerkt: hoogtestages, afgewogen voeding, de meest wetenschappelijke begeleiding ooit… Hoever staan jullie zelf op dat vlak?

Desal: “Ik vind het een mooie manier om onze sport te promoten.”

Blouwe: “Een goede zaak, want daardoor gaat de wielersport erop vooruit en wordt er almaar sneller gereden. Dat is niet gelinkt aan doping. Dat komt omdat er professioneler wordt gewerkt.”

Braet: “Als jeugdrenner moet je het vooral speels houden. Zelf heb ik op dat vlak elk jaar een stapje gezet. Zo heb ik dit seizoen een hoogtetent gekocht, in samenspraak met mijn trainer en ploeg. Ook op vlak van voeding ben ik weer iets serieuzer bezig.”

Vandenabeele: “Ik moet het van mijn klimcapaciteiten hebben, maar toch ben ik mijn voeding niet aan het afwegen. Zolang mijn gewicht oké blijft, is het goed voor mij.”

Desal: “We proberen op onze voeding te letten en alles uit onze trainingen te halen, maar je voelt aan alles dat wij tien stappen achter komen op een ploeg als Jumbo-Visma. Het is niet zo leuk om naar renners als Wout van Aert te kijken, maar het is een droom om ook van zo’n team deel uit te maken.”

Blouwe: “Ik ben zelf nog nooit op hoogtestage gegaan, maar sliep wel al in een hoogtetent. Als je tegenwoordig nog niet in een tent geslapen hebt, ben je de klos. Iedereen doet het nu.”

Desal: “Ik heb het ook al uitgeprobeerd en voelde me daar goed bij.”

Braet: “Als iedereen op hoogte gaat en jij niet, wordt het moeilijk. De wetenschap staat niet stil. Wist je trouwens dat een hoogtetent in Italië niet gebruikt mag worden? Italiaanse renners moeten dus altijd op hoogtestage gaan.”

Vandenabeele: “Ik ga graag op hoogtestage. Ik heb me in juli drie weken lang geamuseerd op de Kühtai in Oostenrijk. Ik ben een liefhebber van de bergen. Liever dat dan elke dag langs de Leie rijden.”