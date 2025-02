Henri Vandenabeele na dik twee jaar weer op niveau na long covid: “Mijn lichaam was helemaal leeg”

De verloren wielerzoon is terug! Voor het eerst sinds de lente van 2022 kon Henri Vandenabeele (24) zich in de top tien van een UCI-koers profileren. Hij sloot vorige vrijdag de Trofeo Serra Tramuntana als negende af. In het zog van een wereldtopper als de Zwitser Marc Hirschi.

Meer dan twee jaar was Henri Vandenabeele, met adelbrieven overgestapt van de beloften naar de profs, een onzichtbare figurant. Hij werd diverse keren afgeremd door corona. Op den duur was hij helemaal leeg en sliep hij tot 15 tot 16 uur per dag.

“Niets dan longcovidsymptomen”, zucht de Dentergemnaar bij de gedachte. “Ik sliep vele uren, maar de kwaliteit van mijn slaap was niet super. Daardoor was ik altijd moe. Mijn status was iets tussen slapen en wakker zijn. Op den duur was mijn lichaam helemaal leeg.”

Extra stappen

Gelukkig werd Vandenabeele na zijn passage in de World Tour bij Team DSM opgevangen door Lotto en Kurt Van de Wouwer. In 2024 kwam hij weer aan koersen toe, noodgedwongen nog altijd met vrij lange pauzes tussen diverse competitieblokken. Onder de deskundige leiding van trainer Kobe Vermeire, wetenschapper aan de Gentse universiteit, timmerde hij aan de weg terug.

“Tot juni 2024 was ik nog altijd niet goed”, blikt Vandenabeele terug. “Want recupereren verliep nog altijd redelijk moeilijk. Ik zat niet met een goed gevoel op de fiets. Vanaf juli begon het te beteren. Nog niet op het vlak van uitslagen. Wel kon ik af en toe mijn werk voor de ploeg doen. In het tweede deel van het jaar ging ik na de wedstrijden met een beter gevoel naar huis. En ging het op training beter en beter. Ik was content, maar besefte dat nog stappen nodig waren.”

Door zo’n ontzettend lange periode zonder uitslag – negende in de eindstand van de Ronde van Oman 2022 en tiende in hetzelfde jaar aan het slot van de Ronde van Turkije waren zijn vorige opmerkelijke resultaten – begon iedereen te twijfelen. Uiteraard hij zelf ook. Zijn contract bij Lotto loopt tot eind 2025.

Conditie oké

“Het tweede deel van 2024 was beter, maar nog niet goed genoeg om prof te kunnen blijven”, klinkt Vandenabeele nuchter. “Eind vorig seizoen zag ik wel dat het de goeie richting uitging. Uiteraard heb ik zelf ook getwijfeld, maar in de loop van vorig jaar besefte ik dat het goed ging komen. Alleen was ik niet zeker dat het nog binnen de periode van mijn contract zou zijn.”

“Van nu af aan zou het eigenlijk alleen maar beter moeten worden”

Twee prestaties op Mallorca vorige week geven hem vertrouwen. In de Trofeo Calvià van woensdag 29 januari nestelde hij zich in de eerste groep van circa 40 renners achter de mannen die om de winst streden. “Een eerste koers zorgt bij mij meestal voor een stevige schok”, beweert Vandenabeele. “Dit keer was dat oké. Ik zat waar ik moest zitten. In een lastige dag. Dat gaf me moraal. Toen wist ik dat het inzake conditie meer dan goed zat.”

Twee dagen later kreeg hij bevestiging. “Vorige vrijdag was het slecht weer”, gaat hij verder. “Tudor nam de koers in handen. Ik kon me de hele wedstrijd goed vooraan houden. De afdalingen waren, door het slechte weer, belangrijk. Na de afdaling van de Puig Major zat ik in de eerste groep van 15. Op de Soller kreeg ik het enkele keren lastig. Boven hing ik er nog aan. In de afdaling waren er redelijk wat valpartijen. Toch was ik beneden bij de besten. Gelukkig kan ik een beetje dalen.”

Van Eetvelt

Vandenabeele werd negende. Op een halve minuut van de Duitser Florian Stork, bij Team DSM gewezen ploegmaat. Classic Var (21/2), Tour des Alpes-Maritimes (22-23/2), Faun-Ardèche Classic (1/3) en Faun-Drôme Classic (2/3) worden normaal gezien zijn volgende wedstrijden. De vierdejaarsprof hoopt tijdens de Ardennenklassiekers een degelijke rechterhand van Lennert Van Eetvelt te worden.

“Naar die Waalse klassiekers probeer ik toe te werken”, geeft Vandenabeele toe. “Dat doe ik via de Ronde van Catalonië. Van dan af wil ik echt heel goed zijn. In dienst van Lennert Van Eetvelt. Ik ben al blij dat ik nu weer op een hoog niveau kan koersen. Deze winter heb ik op een normale manier kunnen trainen. Van nu af aan zou het eigenlijk alleen maar beter moeten worden.”