Henri Vandenabeele debuteert in Oman: “Niet anoniem meedoen”

Donderdag 10 februari begint Henri Vandenabeele (21) uit Dentergem echt aan een hopelijk lange en succesvolle profcarrière. De neo van Team DSM doet de Ronde van Oman, die na twee jaar onderbreking weer op de kalender staat.

“Zelfs tot vorige week was het nog onduidelijk of Oman zou doorgaan”, weet Henri Vandenabeele. “Het rittenschema is dan pas bekend gemaakt. Er steken een paar vrij lastige etappes in. Onder meer de derde rit met aankomst op een klim van drie kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent. De voorlaatste dag ligt de streep op de Green Mountain, een klim van zes kilometer tegen tien procent. In Oman ga ik proberen niet zo maar mee te rijden.”

Wat betekent dat Vandenabeele zich weer lekker voelt. Vorig jaar pendelde hij tussen het DSM Development Team en de World Tourformatie. In september bleek dat hij toxoplasmose had. Half september, na Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, zette hij al een punt achter het seizoen.

“De nacht nadien werd ik ziek en maakte ik koorts”, blikt de Dentergemnaar terug. “Niet voor het eerst. Uit onderzoek bleek toxoplasmose. Vermoedelijk zat die parasiet al tijdens de Ronde van Aosta in mijn lijf. Vanaf september kon ik niet meer doen wat ik wou. Ik dacht dat mijn lichaam abnormaal reageerde op enkele valpartijen. Er was echter meer aan de hand. Intussen denk ik dat die toxoplasmose uit mijn lichaam is. Voordeel is dat je het maar één keer kan krijgen. Mijn recuperatie is weer veel beter. Ik ben er niet meer mee bezig. Deze winter bracht ik meer uren op de fiets door. Mijn beste winter ooit!”

Na Oman werkt Henri Vandenabeele wellicht richting Ronde van Catalonië (21-27/3). In eigen land zal hij weinig te zien zijn. Een eerste grote ronde staat dit jaar niet op zijn kalender. “Gaat het goed, zal ik misschien toch de Vuelta rijden”, besluit Henri, na het vertrek van Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder de enige Belg bij Team DSM. (HF)