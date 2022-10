Heel wat West-Vlamingen zoeken andere oorden op, al is het voor enkele renners ook bang afwachten: Wie geeft Julien, Stijn en Timothy een kans?

Het wielerseizoen zit erop. Met het ondertussen traditionele WestSprint-gala en de uitreiking van de IJzeren Briek sloot onze krant donderdag het seizoen 2022 feestelijk af. Een dag later blikken we evenwel meteen vooruit. Want wie rijdt in 2023 voor een ander team en wie zoekt nog zweterig een nieuwe ploeg?

Voor enkele West-Vlamingen wordt 2023 een nieuw begin. Zo rijdt Guillaume Van Keirsbulck (31) vanaf 1 januari onder nieuwe kleuren. Van Keirsbulck trekt na dik anderhalf jaar in dienst van Alpecin-Deceuninck naar Bingoal Pauwels Sauces WB. Bij de procontinentale formatie wil GVK weer vaker voor eigen rekening rijden. “Ik ben Alpecin heel erg dankbaar, want zij hebben me na een moeilijke periode de kans gegeven om opnieuw renner te worden. Maar het was tijd om deze stap te zetten. Bij Bingoal krijg ik weer de kans om voor eigen rekening te rijden. Dat was belangrijk voor mij, want ik geloof dat ik nog steeds koersen à la Nokere Koerse en Le Samyn kan winnen. Ik ga er alleszins alles aan doen om de beste winter te hebben die ik ooit had en weer mijn topniveau van in 2014 te halen”, stelt de Tieltenaar. Hij krijgt bij de Waalse ploeg trouwens het gezelschap van stadsgenoot Floris De Tier (30). Ook hij verlaat immers Alpecin-Deceuninck voor Bingoal Pauwels Sauces WB. “Ook ik wil volgend jaar weer meer mijn eigen kans gaan”, zegt de Aarselenaar. “De voorbije drie jaren waren heel fijn bij Alpecin, maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk.”

Arjen Livyns (28) trekt de deur bij Bingoal Pauwels Sauces WB dan weer achter zich dicht en verkast naar Lotto Dstny, dat volgend jaar op procontinentaal niveau uitkomt, maar normaliter wel startrecht heeft in zo goed als alle WorldTour-wedstrijden. Verder snuift ook Harm Vanhoucke (25) volgend seizoen andere lucht op. Na vier jaar bij Lotto-Soudal trekt hij naar Team DSM. “Daar wil ik opnieuw een grote ronde rijden, maar met het oog op een goed klassement, in plaats van om in ontsnappingen mee te gaan”, aldus Vanhoucke.

Na een seizoen waarin ze voor haar grote doorbraak tekende, verruilt Justine Ghekiere (26) bij de vrouwen op haar beurt Plantur-Pura voor AG Insurance-NXTG. “Ik kreeg een mooi voorstel en had meteen een goed gevoel bij manager Natascha Knaven-Den Ouden (de vrouw van Servais, red.)”, zegt de 26-jarige Izegemse, die indruk maakte in het najaar. “Op het vlak van koersinzicht kan ik dan weer erg veel bijleren van iemand als Jolien D’Hoore. Hopelijk kan ik volgend seizoen raak schieten, want de zegehonger is groot.”

Ten slotte keert Thomas Joseph (25) na één jaar bij Minerva Cycling terug naar Tarteletto-Isorex, terwijl ook Alex Vandenbulcke (20), derde op het BK bij de beloften, de overstap naar de profs maakt en bij Tarteletto tekende.

Waar Tom Devriendt (30), afgelopen seizoen vierde in Parijs-Roubaix, volgend jaar zal rijden is nog niet helemaal duidelijk. Al zou hij wel onderdak gevonden hebben. “Binnenkort zal er duidelijkheid volgen”, zegt de Otegemnaar daar zelf over. Datzelfde geldt ook voor Christophe Noppe (27). Hij kon blijven bij Arkéa-Samsic, maar koos er zelf voor om naar een nog niet nader genoemde nieuwe ploeg te verkassen.

Voor enkele provinciegenoten ziet de toekomst er evenwel minder rooskleurig uit. Zo is Julien Vermote (33) einde contract bij Alpecin-Deceuninck en lopen er momenteel geen concrete gesprekken met potentiële werkgevers. “Dit jaar heb ik nochtans getoond dat ik nog op niveau ben”, zucht Vermote. “Ik moest na een moeilijke periode van ver terugkomen, maar leverde onder meer in de Ronde van Vlaanderen die ploegmaat Mathieu van der Poel kon winnen een meer dan degelijke prestatie af. Ik heb in elke koers wel iets kunnen betekenen voor de ploeg, zij het door kopwerk te doen vroeg in de koers of door in de finale de kopman bij te staan. Doorheen het jaar werd ik ook steeds beter. Net daarom is deze situatie zo frustrerend. Ik ben er immers rotsvast van overtuigd dat ik nog voor veel teams van waarde kan zijn.” Vermote blijft dan ook hopen dat er nog een appel uit de kast valt. “Al hoop ik dat het niet zo lang duurt als de vorige keer”, voegt hij er wel aan toe. Twee jaar geleden zat Vermote in een gelijkaardige situatie toen zijn contract bij Cofidis niet verlengd werd. Pas eind maart gooide het toenmalige Alpecin-Fenix een reddingsboei.

Op zo’n scenario wil Stijn Steels (33), einde contract bij Quick-Step Alpha Vinyl, evenwel niet wachten. “Ik koers nog door tot aan de Zesdaagse van Gent en plak er dan misschien nog die van Rotterdam aan, maar als ik tegen dan geen mooie aanbieding heb, stop ik met koersen. Ik houd er dus rekening mee dat het binnenkort gedaan kan zijn”, is de Meulebekenaar open. “Ik hoop nog op een plaatsje, want ik denk dat ik toch een goede naam heb in het peloton en iets kan betekenen voor heel wat ploegen. Alleen lijkt het alsof zij ofwel jongeren willen ofwel klimmers. Ik zou graag nog een tweetal jaar koersen, al kan het dat ik op 1 januari stop met koersen en ga studeren of werken. In dat geval zal ik met een goed gevoel terugblikken op mijn carrière, want ik heb tien erg mooie jaren beleefd.”

Gistelnaar Timothy Dupont (34), die ondanks een ritzege in de ZLM Tour ook zonder ploeg zit, wil dan weer nog niet te veel nadenken over een plan B. “Ook al zijn er momenteel geen concrete aanbiedingen en is het al laat op het jaar. Ik wil graag nog twee jaar mijn ding doen en jongeren op het juiste spoor zetten”, klinkt het. Hetzelfde geldt voor Kenny Molly (25). Hij had nog een contract bij Pauwels Sauces WB, maar omdat vader Johan naar Soudal Quick-Step trekt, moest ook de Nieuwkerkenaar plots vertrekken bij de ploeg. “Momenteel zijn er enkele contacten, maar nog niets concreet”, reageert hij. Met Benjamin Declercq (28) is ook de tweede West-Vlaming bij Arkéa-Samsic einde contract. In tegenstelling tot Christophe Noppe heeft hij echter nog geen nieuwe ploeg: “Mijn manager heeft wat losse contacten, maar een concreet contractvoorstel kwam er nog niet.”

Ook Emiel Vermeulen (29), afgelopen seizoen aan de slag bij Go Sport – Roubaix Lille Métropole, wacht nog op een oplossing. “Er is nog niets getekend, maar niettegenstaande hoop ik binnen hier en een week te weten waar ik aan toe ben”, aldus de Westkapellenaar die 14de werd in Parijs-Tours en 4de in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. (TM/AP)