Heel wat volk op de been voor zonnig Kuurne-Brussel-Kuurne

Onder een stralende hemel werd zondag de 75 ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne gereden. Er stonden heel wat toppers aan de start. Enkele duizenden fans kwamen de wedstrijd live volgen.

Onder andere Fabio Jakobsen stond aan de start. Hij won vorig jaar nog Kuurne-Brussel-Kuurne en deelde net voor de start mee dat hij graag nog een broertje zou willen hebben voor de pluchen ezel die hij vorig jaar mocht meenemen naar huis als winnaar.

Dylan Van Baarle, gisteren nog winnaar van omloop het Nieuwsblad en Jasper Stuyven, die Kuurne een warm hart toedraagt gezien zijn moeder en grootmoeder afkomstig zijn van de ezelsgemeente daagden ook op. Net zoals Tiesj Benoot, Jasper Philipsen, Greg Van Avermaet, Alexander Kristoff, Arnaud De Lie en nog zovele anderen bekende renners. Ze konden alvast op heel veel applaus en aanmoedigen rekenen van het massaal opgekomen publiek.

Nog voor de ploegvoorstelling van start kon gaan kampte Kuurne even met een algemene elektriciteitspanne, waardoor heel wat straten en huisgezinnen zonder stroom kwamen te zitten, een probleem dat pas omstreeks 11 uur opgelost geraakte. Gelukkig had de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne gezorgd voor eigen generatoren, waardoor de ploegvoorstelling niet in het gedrang kwam. Het Rode Kruis diende echter wel even werkeloos toe te kijken gezien zij wel zonder stroom kwamen te zitten.

Hoogdag

Voor Lieven Masiel, Kurt Deloddere en Edwin Leper (foto) allen uit Kuurne, is Kuurne-Brussel-Kuurne elk jaar opnieuw een ware wielerhoogdag. “Het is reeds de 32 ste keer dat ik de wielerwedstrijd kom bijwonen”, vertelt Lieven Masiel, “Ik ben als het ware opgegroeid met deze wielerwedstrijd. Ik herinner mij nog goed dat ik vroeger altijd met mijn ouders ging kijken naar Kuurne-Brussel-kuurne. Jaren later ben ik er nog steeds bij. Nadat de renners vertrokken zijn, volg ik dan de wedstrijd verder op TV, gezien ik op een boogscheut van de aankomst woonachtig ben. Als ik zie dat de koers in zijn slotkilometers is gekomen, rep ik mij dan snel naar buiten om de finish nog live te kunnen meemaken. KBK is voor mij alvast altijd een feest vol ambiance en gezelligheid.”

(BRU)