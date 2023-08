Harm Vanhoucke verlaat Team dsm-firmenich en keert terug naar Lotto Dstny

Harm Vanhoucke verlaat na nog geen acht maanden Team dsm-firmenich met onmiddellijke ingang voor Lotto Dstny, waarvoor hij tot eind vorig jaar reed. De renner en zijn voormalige werknemer waren het niet langer eens over de “sportieve ambitie”.

De 26-jarige Aalbekenaar had nog een overeenkomst tot eind 2024. De klimmer reed dit seizoen de Giro voor dsm-firmenich. In de twaalfde etappe gaf hij op met maagproblemen. Nadien reed hij enkel nog Gullegem Koerse op 30 mei.

“Wij begrijpen dat Harm een afmaker wil zijn die voor eigen rekening wil rijden”, stelt sportieve baas Rudi Kemna. “Hoewel we niet langer geloven dat dit de juiste rol is voor Harm in het team, begrijpen we natuurlijk Harms positie. We willen hem niet tegenhouden met de nieuwe kans die hij heeft. We hebben dus besloten om hem zijn carrière elders voort te laten zetten.”

Bij Lotto Dstny ondertekende Vanhoucke een overeenkomst tot eind 2024. Voor het Belgische team haalde hij twee keer het podium (3e in 2020 en 2021) in een (lastige) Giro-etappe. Vorig seizoen werd Vanhoucke tweede in de eindstand van de Roemeense Sibiu Tour en vijfde in de Ronde van Turkije.

“Ik heb heel goede herinneringen aan mijn periode bij deze ploeg”, zegt Vanhoucke in een persbericht. “En ik ben blij dat ik mag terugkeren naar deze warme familie. Ik maak hier een nieuwe start en wil opnieuw de renner worden van voorheen.” Vanhoucke wil zich vooral tonen in rittenkoersen van een week en zijn steentje bijdragen in het Ardense werk.

“Harm klimt goed en we zijn niet dik bezaaid met dit type renners, dus het is zeker een goede zaak dat hij ons team op dat terrein versterkt”, besluit sportief manager Kurt Van de Wouwer.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

(Belga)