Harm Vanhoucke strandt op 4de plaats in vijfde rit Parijs-Nice

Harm Vanhoucke schoof mee in de ontsnapping donderdag in Parijs-Nice en eindigde uiteindelijk als vierde. “In die afdaling ging ik niet snel genoeg”, gaf de Aalbekenaar toe. “Daardoor kon ik niet strijden voor de tweede plaats. Jammer.”

“De groep van tien vormde zich net voor de eerste klim”, deed hij uit de doeken bij zijn team Lotto Soudal.

Brandon McNulty

“In het begin wist ik niet zeker of we konden strijden voor de etappe, maar toen de voorsprong opliep tot zes à zeven minuten begon ik erin te geloven. Ik verwachtte ook wel dat Brandon McNulty het van ver zou proberen en dat deed hij ook. Niemand had een antwoord in de benen. Al snel werd duidelijk dat hij de sterkste was.”

Meer dan strijden voor de tweede plaats zat er daarna niet meer in. “Dat bleek het hoogst haalbare”, zei hij.

“Uiteindelijk eindig ik als vierde in de achtervolgende groep. Het ging echt hard in die gevaarlijke afdaling op het einde en ik moest ze laten rijden. Jammer, ik mis duidelijk nog wat vertrouwen.”

“Op dit moment sta ik tweede in het bergklassement, maar dat wordt niet mijn belangrijkste focus de komende dagen. We zullen later zien in deze koers of de punten die ik vandaag heb verdiend nog van pas zullen komen.”

Wout van Aert verloor zijn gele leiderstrui aan zijn ploegmaat Primoz Roglic.