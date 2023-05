Harm Vanhoucke geeft op met maagproblemen in Giro

Harm Vanhoucke (Team DSM) heeft donderdag de strijd gestaakt in de Ronde van Italië (WorldTour). De 25-jarige West-Vlaming reed de twaalfde rit in de Giro niet uit. Hij kampte al enkele dagen met maagproblemen en oververmoeidheid.

Na zo’n 100 km koers kneep onze landgenoot de remmen dicht. Hij reed op dat moment al op grote achterstand van het peloton.

Vanhoucke stond 83e in het algemeen klassement, op 1u19:09 van leider Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Hij is de derde opgever donderdag na de Australiër Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), winnaar van de vijfde rit, en de Fransman Mikaël Chérel (AG2R Citroën). De Italiaan Alessandro Covi (UAE Team Emirates) was niet van start gegaan in de twaalfde rit.

Vanhoucke is de veertigste renner die de Giro verlaat en de derde Belg, na rozetruidrager Remco Evenepoel en Louis Vervaeke (beiden Soudal Quick-Step). De twee renners van de Wolfpack hadden positief getest op COVID-19.

De twaalfde etappe van donderdag, tussen Bra en Rivoli, is 185 kilometer lang en lijkt uitgetekend voor een winnende vlucht: in het laatste wedstrijduur wacht nog een lastige beklimming van tweede categorie.