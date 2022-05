Harm Vanhoucke is niet langer actief in de Giro. De renner van Lotto Soudal stapte woensdag af in de zeventiende etappe.

Een reden is nog niet bekend. Lotto Soudal raakte eerder ook al Caleb Ewan en Rüdiger Selig kwijt in deze Giro.

De beste uitslag van Harm Vanhoucke in deze Ronde van Italië was een vierde plaats, in de etappe naar Napels die ploegmaat Thomas De Gendt won.