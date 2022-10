Guillaume Van Keirsbulck zet carrière verder bij Bingoal Pauwels Sauces WB

Guillaume Van Keirsbulck maakt volgend jaar de overstap van Alpecin-Deceuninck naar Bingoal Pauwels Sauces WB. Die laatste ploeg maakte dinsdag zijn komst bekend. De 31-jarige West-Vlaming kan bij het Waalse ProTeam volgend seizoen voor eigen rekening rijden.

Van Keirsbulck reed tijdens zijn carrière voor Quick-Step en opvolgers Omega Pharma-Quick Step en Etixx-Quick Step (2010-2016), Wanty-Gobert (2017-2018), het Poolse CCC (2019-2020) en Alpecin (2021-2022). Zijn carrière leek in het voorjaar van 2021 even voorbij toen hij geen nieuw team vond, maar Alpecin gooide midden april een reddingsboei.

De West-Vlaming staat vooral bekend als een uitstekende helper, maar pakte in zijn carrière ook zes profzeges. Een etappe in de Eneco Tour (2014) en winst in semiklassiekers als Le Samyn (2017) en de Antwerp Port Epic (2018) zijn zijn grootste verwezenlijkingen.

Bij Bingoal Pauwels Sauces WB kan hij volgend seizoen meer voor eigen rekening rijden. “Dat heeft me aangemoedigd me aan dit project te verbinden”, gaf Van Keirsbulck toe. “Ik hoop in de klassiekers op een overwinning. Ik realiseerde me begin 2021, toen ik me zonder ploeg bevond, dat ik opnieuw alles moest geven voor de fiets. Dat was voordien niet altijd zo. Ik ga dat perspectief ook de komende jaren niet uit het oog verliezen.”

Bingoal Pauwels Sauces WB maakte maandag ook al bekend dat Rémy Mertz en de Italiaan Marco Tizza volgend seizoen aan boord blijven.