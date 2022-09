Groot feest bij supportersclub Evenepoel in Oudenburg: “Remco heeft gesproken met de pedalen”

“Grandioos! Remco heeft opnieuw gesproken met de pedalen, niet met de mond”, glundert Patrick Huyghe, de voorzitter R.EV 1703, de fanclub van wereldkampioen Remco Evenepoel, vanuit café Jerre op het Marktplein in Oudenburg. Een relaas van op de eerste rij.

45 van de 300 leden van fanclub R.EV West-Vlaanderen 1703 hebben zich ingeschreven voor het gezamenlijk ontbijt op zondagochtend om 7 uur, met de live uitzending van het WK wielrennen op groot scherm, in het achterzaaltje van café Jerre op het Marktplein in Oudenburg.

Pistolets

“Jerre is de bijnaam van kroegbaas Jeroen Lingier”, legt Franky Marchand uit Gistel, lid van de fanclub, uit. Net als de andere leden van de fanclub van Remco Evenepoel eet hij zijn pistoletjes met kaas en hesp in stilte. De zenuwen zijn gespannen, je hoort meer achtergrondlawaai van de jongeren die vooraan in het café naar tv kijken en luidkeels de Belgische wielrenners aanmoedigen.



Franky is een buur van Patrick Huyghe, de voorzitter van de fanclub, en diens zus Sabine, de weduwe van de jonge wielrenner Danny Jonckheere uit Houthulst, die in 1996 het leven verloor bij een verkeersongeval. R.EV 1703 organiseert mee de memorial Danny Jonckheere en een jaarlijkse wielerquiz ter ere van die wielrenner.

Kwaremont

Maar zondag zijn alle ogen gericht op idool Remco Evenepoel. Alle leden van de fanclub drinken koffie, fruitspa of cola bij hun ontbijt. Er is slechts één uitzondering: Izegemnaar Dominique De Busschere heeft al een eerste Kwaremont van ’t vat besteld bij zijn ontbijt.

De fotograaf van de fanclub heeft zijn hondje ‘Muisje’ meegebracht : een Chinese naakthond, die hij uit het asiel heeft gehaald, de vorige eigenaar mishandelde het dier. De mascotte van de fanclub is uitgedost in de tenue van idool Remco. “Het kan niet meer mis gaan, Evenepoel wordt wereldkampioen dank zij Muisje, die brengt geluk”, straalt Dominique De Busschere.

Tussen twee beten uit haar pistolet zucht Kristine Petrosyan, de vrouw van de voorzitter: “Stress! En dat al om 8 uur in de ochtend. Mijn hartslag is gestegen tot 109 beats per minuut.” Haar man heeft haar besmet met een passie voor de koers, ze vergezelde de club al naar Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl.

Farandolle

Op de affaire-‘Mathieu van der Poel’, die ’s nachts ingerekend werd door de politie na een incident met tieners in de gang van zijn hotelkamer en doodvermoeid opgaf, wordt schouderophalend gereageerd. Plots weerklinkt luid gejuich: Remco heeft zijn belagers gelost en rijdt alleen op de finish af.

Veiligheidshalve worden vlak voor de eindmeet de borden op de tafels geruimd. “’t Is binnen, nu kan het niet meer misgaan”, zegt de voorzitter. Hij doorbreekt de stilte en slaakt een zucht van opluchting. Wanneer Remco de eindmeet overschrijdt, barst het feest los.

In het café en het achterzaaltje wordt gedanst. Wat uitbundiger door de jeugd vooraan, maar de ouderen zijn niet minder gelukkig. Fier poseert het bestuur met de vlag van de fanclub. Alle koffies hebben plaats geruimd voor een Kwaremont voor iedereen.

Brabançonne

‘Mallebabbe’ van Rob De Nijs weerklinkt, nadien het zuipnummer ‘Wat zullen we drinken’. De drankliederen worden enkel even onderbroken voor een interview met Remco op tv en voor de beelden van de Belgische wielrenner met zijn gouden medaille.

Er heerst even stilte voor het Belgische Nationale Volkslied live vanuit Australië, maar niemand zingt de Brabançonne mee. “Nog een Kwaremont?”, vraagt een fan. Op de overwinning wordt nog veel nagekaart en gedronken. Herbergier Jerre is tevreden. ‘De avond loopt op zijn einde’, zingt een Nederlandse crooner. ’t Is amper 9.30 uur in de ochtend! De farandolle wordt ingezet bij het nummer ‘We zijn geboren om te zuipen’…

De nuchtere evaluatie van de voorzitter? Patrick Huyghe: “Remco heeft de belangrijkste koers van het jaar gewonnen. Eens te meer heeft hij gesproken met de pedalen, niet met zijn mond!”