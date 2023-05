Greg Van Avermaet komt nog eens koersen in Gullegem

In het verlengde van het pinksterweekend houdt Gullegem op dinsdag 30 mei zijn 29ste Gullegemkoerse-EEG Classic: de wereldkampioen onder de kermiskoersen, zeg maar. Die verloopt door omstandigheden een beetje in mineur. Dat belet de organisatoren echter niet om er weer een feestje van te maken om duimen en vingers bij af te likken.

Maar laat ons het meest triestige nieuws eerst melden. De organisatie moet sinds 15 april voort zonder Roger Claus (83), één van haar oudste bestuursleden en de klusjesman van de groep. Hij overleed totaal onverwacht na een hartfalen. De man vervangen, wordt een zware klus.

Dit jaar moet de koers het ook met iets minder vedetten doen dan gewoonlijk. Grootste boosdoener is het pinksterweekend en de vele wedstrijden die dan gepland staan (zoals de GP Marcel Kint, de Ronde Van Limburg en de Ronde van Noorwegen). Ook zijn er veel wielrenners die de nieuwe trend volgen en op hoogtestage zijn in voorbereiding op het tweede deel van het seizoen.

Niettegenstaande dat kan de wedstrijd toch weer met een rijkelijk deelnemersveld uitpakken. Belgisch kampioen Tim Merlier topt, samen met zes teamgenoten, de affiche. Een mooie ploeg van Intermarché-Circus-Wanty zakt met onder meer kopman Gerben Thijssen af naar Gullegem. De organisatoren onderhandelen momenteel ook nog om Biniam Girmay aan de start te krijgen. Greg Van Avermaet stond er zelf op om in zijn laatste jaar nog eens in Gullegem te komen koersen. Hij brengt drie ploeggenoten waaronder de broers Naessen mee.

Nieuw parcours

Voorts staat het complete crossteam van Pauwels Sauzen-Bingoal aan de start, naast andere streekteams en individuele teamrenners als Jens Debusschere, lokaal talent Harm Vanhoucke, Julien Vermote, Jelle Wallays en Gijs Vanhoecke.

De renners krijgen – wegens wegenwerken op de as Gullegem-Moorsele – een vernieuwd parcours onder de wielen geschoven en doen hierdoor ook een stukje Bissegem en een kasseistrook in de Bieststraat in Wevelgem aan.

Dankzij de steun van enkele hoofdsponsors kon de organisatie haar VIP-ruimtes compleet uitverkopen. Gebrek aan toeschouwers en supporters zal er dus niet zijn.

In voorbereiding op de koers is er op vrijdag 26 mei in de VIP-tent een wielerfestival – getiteld Marthafest – met optredens van dj Nellie, FunkyD en deejaysets van Sven Ornelis en Maddis. Ook hiervoor zijn al 1.000 tickets de deur uit. (AV)