GP Raf Jonckheere vindt plaats in Westrozebeke: “Met Thijssen en Devriendt aan start”

Gerben Thijssen en Tom Devriendt worden maandag 24 juli de blikvangers van de profkoers in Westrozebeke. Door de concurrentie met de Ronde van Wallonië en de Natourcriteriums is het voor Westrozebeke Koerst niet eenvoudig de deelnemerslijst te stofferen.

Enkele jaren geleden werd het organisatiecomité van de wielerwedstrijden in Westrozebeke grondig vernieuwd. “Met zeven mensen proberen we het kermisgebeuren in onze gemeente een nieuw elan te geven”, benadrukt Bene Pype, verantwoordelijk voor de voorinschrijvingen van de GP Raf Jonckheere. “Inderdaad, sinds vorig jaar werken we met een vipformule. In 2022 hadden we 175 genodigden, voor maandag zitten we aan iets meer dan 300.”

Wat Westrozebeke Koerst in de toekomst meer financiële armslag zal geven. De organisatie probeert enkele renners met een beetje naam aan de start van deze kermiskoers te krijgen. Streekrenner Jelle Wallays zal er voor het eerst in enkele jaren niet zijn. Met Cofidis begint hij zaterdag in Hoei aan de Ronde van Wallonië, een vijfdaagse rittenkoers.

“Gerben Thijssen komt zeker. Ook Tom Devriendt, vorig jaar vierde in Parijs-Roubaix, zal aan de start staan. Vermoedelijk zal ook Baptiste Planckaert meedoen. Jordi Warlop is zeker van de partij, net als Warre Vangheluwe. Met Timothy Dupont onderhandelen we nog. Er staat zeker een selectie van Tarteletto-Isorex aan de start. Ook Team Flanders-Baloise zal met een deel van het team naar Westrozebeke afzakken.”

Het Noord-Franse Van Rysel-Roubaix Lille en het Nederlandse Volkerwessels komen eveneens naar Westrozebeke. Het startschot weerklinkt om 14 uur voor 16 ronden van 10,25 km. Vorig jaar won Arne Marit.

(HF)