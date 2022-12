GP Monseré krijgt op 12 maart 2023 nieuwe startplaats, nieuwe aankomst en attractiever deelnemersveld

De eerste zondag van maart staat bij de wielerliefhebbers bekend als de dag waarop de ‘Grote Prijs Jean-Pierre Monseré’, een pittige 1.1-wedstrijd wordt verreden. De traditie wil dat de wedstrijd niet zelden doorspekt wordt met met wind en regen als bijkomende elementen in de strijd naar de overwinning. Voor de 12 editie heeft men enkele nieuwigheden in petto.

De aankomstplaats van de GP Monseré, een relatief jonge wedstrijd vernoemd naar de Roeselaarse wereldkampioen die veel te vroeg stierf, verschuift enkele honderden meters. “We verlaten de Beversesteenweg voor de Kaaistraat waar we de opvolger van Arnaud De Lie zoeken. Waar vorig jaar de rotonde net voorbij de rode vod van de laatste kilometer nog voor mogelijke verwarring kon zorgen, moet een vlakke aanloop van drie kilometer via de Mandellaan vermoedelijk tot beter geoliede sprinterstreinen leiden. Aanvullend sloten we ook een vernieuwd contract af met stad Roeselare”, maakt de organisatie bekend.

“Overeenkomst met de stad Roeselare verlengd tot en met 2025”

Schepen van Sport José Debels verwoordt deze vernieuwde samenwerking als volgt: “Als trotse koerststad van wereldkampioenen ondersteunen we heel graag verder de vrienden organisatoren van de GP Jean-Pierre Monseré met een nieuwe overeenkomst tot en met 2025.”

Ichtegem in plaats van Hooglede-Gits als nieuwe startplaats

Ichtegem, gemeente met een rijke wielertraditie wordt in 2023 de nieuwe startplaats. Het gemeentebestuur is bijzonder tevreden dat onze wedstrijd die ook live op tv is, in Ichtegem van start kan gaan. Burgemeester Lieven Cobbaert: “Wij zijn bijzonder trots dat we als wielerminnende gemeente een wedstrijd van dit kaliber kunnen laten starten. Bovendien zullen de koersfanaten de koers vier keer door het centrum en op de Lookhuisstraat zien passeren.” Ichtegem is voor de renners trouwens geen onbekende aangezien onder meer de kasseien van de Lookhuisstraat tot het parcours behoorden. Het volledige parcours wordt begin volgend jaar bekend gemaakt.

Attractiever deelnemersveld

Door de stevige verankering het weekend na het Belgische wieleropeningsweekend en de live uitzendingen op tv zijn steeds meer UCI Worldteams (teams van het hoogste niveau) en UCI ProTeams (de klasse er net onder) vragende partij om te mogen starten. “Tenslotte blijft het ook de filosofie van de organisatie om teams met veelbelovende renners de kans te geven te starten in Ichtegem.”