Gistelnaar Timothy Dupont wint openingsrit in China

Vandaag ging de Tour of Qinghai Lake (2.Pro) in China van start. In de sprint pakte Timothy Dupont de overwinning, voor Martins Pluto en Atillio Viviani.

In de eerste rit met start en aankomst in Xining werd na 108,8 km gesprint voor de zege. Daarin trok de Gistelnaar van Tarteletto-Isorex, die eerder dit jaar ook al een etappe in Griekenland won, aan het langste eind. Op het podium kreeg Dupont het gezelschap van de Let Martins Pluto en de Italiaan Atillio Viviani. Dupont is ook meteen de eerste leider in het klassement.

De Tour of Qinghai Lake (2.Pro) duurt van 9 tot en met 16 juli. De volgende twee dagen staan twee bergetappes op het programma.

