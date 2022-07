Gilbert Desmet, de oudste nog levende Belgische geletruidrager: “Die gele trui is wat de mensen onthouden”

Ook in de vijfde rit – de fameuze kasseienrit – in de Ronde van Frankrijk start een Belg in het geel. Een fantastisch gevoel, weet ook Gilbert Desmet (91). De Lichterveldenaar is de oudste nog levende Belgische (ex-)geletruidrager.

Gilbert Desmet won ritten in de Vuelta, was de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne, won de Waalse Pijl. Maar de Lichterveldenaar is vooral bekend omdat hij twaalf dagen de gele trui droeg in de Ronde van Frankrijk.

“Dat is iets wat de mensen onthouden”, weet Gilbert. “In de Tour van 1956 droeg ik twee dagen de gele trui, maar in 1963 mocht ik hem maar liefst tien dagen op een rij aantrekken. Het was elke dag feest.” (lacht).

“Als geletruidrager werd je nooit met rust gelaten, maar ik kon daar vlot mee om. Het is normaal dat je dan extra aandacht krijgt. Ik heb veel mooie wedstrijden gewonnen, maar die dagen in de gele trui waren de mooiste in mijn carrière. De voorbije zestig jaar ben ik heel vaak aangesproken als de renner die de gele trui heeft gedragen. Nu nog altijd.”

Steengoede Lampie

Toen Yves Lampaert in de proloog vijf seconden sneller reed dan Van Aert en het geel veroverde, was Gilbert meer dan tevreden. “Ook voor mij was het een verrassing, maar iedereen weet natuurlijk dat Yves een uitstekende tijdrijder is. Ik wist dat hij de enige was die Wout nog kon kloppen.”

Yves Lampaert schreef vrijdag West-Vlaamse (en Belgische) wielergeschiedenis door de gele trui te pakken. © BELGA

“Ik zat samen met mijn vrouw voor de buis en voorspelde toen Yves vertrok dat hij sneller ging zijn dan Wout. Het regende nog altijd, maar minder. Ik zeg niet dat Yves daardoor de zege pakte, maar het zal toch voor een klein voordeel gezorgd hebben. Ik was echt blij dat Yves de gele trui veroverde, ik gunde hem dat. Het is een super sympathieke kerel die vaak in dienst rijdt, maar hij is vooral een steengoede coureur.”

Hoogdagen

Ondertussen rijdt nog altijd een Belg in het geel: Wout van Aert start ook de vijfde rit in de leiderstrui. “Ook Van Aert is een renner die het verdient om in het geel rond te rijden. Wout is een klasbak. Het Belgische wielrennen beleeft absolute hoogdagen en dat is alleen maar mooi. Hopelijk volgt er nog meer (West-)Vlaams succes.”