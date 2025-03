Gianni Vermeersch tweede in GP Denain: “Ik zette sprint te vroeg in”

Gianni Vermeersch zette donderdag zijn eindsprint in de 66e editie van de GP Denain van heel ver in. James Matthew Brennan was de enige die nog over de 32-jarige West-Vlaming heen ging. “Ik heb mijn sprint net iets te vroeg ingezet, denk ik”, vertelde de renner van Alpecin-Deceuninck.

“Ik verkeek me te veel op de bewegingen die Tomas Kopecky maakte. Hij leek zijn sprint aan te vatten, maar dat bleek niet echt het geval. Hij hield zich in, viel stil, maar intussen was ik al gelanceerd en moest ik wel doorgaan. We zaten toen nog op meer dan 300 meter van de meet. Alles ging goed, tot die renner van Visma | Lease a Bike (James Matthew Brennan) me voorbij zoefde. Hij sprintte wel echt veel te snel voor mij. Als ik zijn wiel aan de sprint had kunnen beginnen, was ik er wellicht ook niet meer overgekomen. Ik denk dat een tweede plaats het hoogst haalbare was. Het is mijn eerste podiumplaats dit seizoen op de weg en daar ben ik blij mee.”

Arnaud De Lie won de sprint van het peloton van het peloton om de negende plaats. “Het was minder slecht dan de andere dagen”, zag de Waal van Lotto een lichtpuntje. “Ik win de sprint van het peloton en dat geeft een beetje vertrouwen, maar echt top was het nog helemaal niet.” De Lie is na ziekte uit vorm. Woensdag moest hij in Nokere Koerse in volle finale uit het peloton lossen. Zaterdag laat hij Milaan-Sanremo aan zich voorbijgaan.