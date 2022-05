Gianni Vermeersch tweede in Antwerp Port Epic: “Had hier graag nog eens gewonnen”

Geen tweede zege, na de 5e etappe in de Vierdaagse van Duinkerke, dit seizoen voor Gianni Vermeersch. De 29-jarige West-Vlaming kon niet gepast reageren op een late uitval van Florian Vermeersch en moest zo tevreden zijn met de dichtste ereplaats. Gianni Vermeersch baalde achteraf wat want hij zou maar al te graag de Antwerp Port Epic, net als in 2020, op zijn naam hebben gebracht.

“Timo Kielich en ikzelf hadden in samenspraak met onze sportdirecteur afgesproken dat we in de laatste kilometers telkens om beurt zouden gaan aanvallen. Mocht er op die manier plots een hapering zijn, was dat goed voor de man voorop. Timo begon er als eerste aan. Toen hij gegrepen werd, was het mijn beurt. Ik hoorde dat ik een kloofje had geslagen maar dan kwam de tegenreactie toch op gang langs Florian Vermeersch. Bij een volgende aanval van mezelf zat Thibau Nys meteen op mijn wiel en met hem wou ik zeker niet naar de eindmeet rijden want in een sprint met twee zou hij het altijd halen”, legde de renner van Alpecin-Fenix uit.

“Toen Florian Vermeersch dan ging aanvallen, had ik net een inspanning gedaan en dacht ik dat Thibau Nys het gat wel zou dicht knallen. Dat deed hij spijtig genoeg niet. Iedereen weet dat je Florian geen 50 meter moet geven”, stelde Vermeersch.

De winnaar van de koninginnenrit van de Vierdaagse van Duinkerke naderde nog fel op het wiel van zijn naamgenoot. “Ik heb er alles aan gedaan om hem nog te pakken. Ik had even kunnen recupereren maar tot bij Florian geraakte ik niet meer. Het is jammer om tweede te worden. Ik heb hier al eens gewonnen en had dit toch nog eens graag overgedaan. Wij hebben ook pech gehad met het team. Kielich was ten val gekomen net als Guillaume Van Keirsbulck maar uiteindelijk zaten we toch met twee in de kopgroep van zes.”