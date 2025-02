Gianni Vermeersch rijdt in de greppel in Ronde van Valencia na botsing met andere renner

Op de vooravond van de vlakke slotrit heeft de Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) zaterdag de leiderstrui veroverd in de wielerronde van Valencia, een vijfdaagse rittenkoers voor de Pro Series in Spanje. Buitrago won zaterdag de lastige vierde etappe en nam zo het geel over van de Portugees Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG).

Leider Almeida was met amper twee seconden voorsprong begonnen aan de voorlaatste etappe, maar werd onderweg niet belaagd. Er lagen nochtans bonificatieseconden te wachten bovenop een col, maar Buitrago deed opvallend genoeg geen poging om die te nemen. Hij bleek te wachten tot de heuvelachtige finale.

Het Movistar Team was de actiefste ploeg in die finale, met aanvallen van de Spanjaard Pablo Castrillo en de Ecuadoriaan Jefferson Cepeda. Zij werden geneutraliseerd door het werk van UAE Team Emirates-XRG en van Lidl-Trek, dat de Italiaan Jonathan Milan naar winst wilde lanceren. Milan was een van de weinige sprinters die al het klimwerk had overleefd.

Maar de lead-out voor Milan draaide in de lastig oplopende slotkilometer in de soep: sprintloods Jakob Söderqvist loste Milan, de Italiaan en de Zweed werden uiteindelijk respectievelijk tweede en derde. Maar dat gebeurde zes seconden na Buitrago, die met een indrukwekkende versnelling op en over het duo van Lidl-Trek was gegaan.

Er eindigden geen Belgische renners in de top tien. Klassiekerspecialist Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) wist wel te overleven in het erg uitgedunde peloton, maar reed anderhalve kilometer voor de finish na een botsing met een collega de greppel in. De West-Vlaming werd uiteindelijk 24e.

Buitrago, die eerder deze week ook al de koninginnenetappe van de Ronde van Valencia won, heeft in het klassement nu acht seconden voorsprong op nummer twee Almeida. Zondag wacht de korte en biljartvlakke slotetappe naar Valencia-stad.